Κρήτη: Αυτοκίνητο έπεσε σε γκρεμό στη Μεσαρά - Χωρίς τις αισθήσεις του ο 80χρονος οδηγός

Πολύ σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας 19 Ιανουαρίου, στη Μεσαρά της Κρήτης, στην περιοχή στα Καπετανιανά, με αυτοκίνητο να πέφτει σε γκρεμό και τον οδηγό του να εντοπίζεται χωρίς τις αισθήσεις του.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του patris.gr, ένα όχημα εξετράπη της πορείας του και βρέθηκε σε γκρεμό ύψους 30 μέτρων.



Στο σημείο έσπευσαν άνδρες της 3ης ΕΜΑΚ, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ καθώς και άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. προκειμένου να ανασύρουν τον 80χρονο οδηγό.