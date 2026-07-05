Κρήτη: Δύτες «ψάρεψαν» 67 λαγοκέφαλους από τον κόλπο της Μεσαράς

Στην ανάσυρση 67 λαγοκεφάλων από τον κόλπο της Μεσαράς, στην Κρήτη, προχώρησαν δύτες, που μετείχαν σε επιχείρηση απομάκρυνσης του είδους, που είναι ξενικό και θεωρείται επιθετικό και επικίνδυνο.



Ο μεγαλύτερος από τους λαγοκεφάλους, όπως αναφέρει η ιστοσελίδα creta24.gr, έφτασε τα 65 εκατοστά.



Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με επιτυχία, με τους συμμετέχοντες να κάνουν λόγο για ένα ιδιαίτερα ανησυχητικό εύρημα, καθώς ο αριθμός των ψαριών που εντοπίστηκαν αποτυπώνει την έντονη παρουσία του λαγοκέφαλου στην περιοχή.

Φωτ. CRETA 24.GR

Ο λαγοκέφαλος αποτελεί ένα από τα πλέον προβληματικά ξενικά είδη που έχουν εγκατασταθεί στις ελληνικές θάλασσες, καθώς προκαλεί σοβαρές ζημιές στα αλιευτικά εργαλεία και στα αλιεύματα. Παράλληλα, η κατανάλωσή του είναι εξαιρετικά επικίνδυνη, καθώς περιέχει ισχυρή τοξίνη.