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Κρήτη: Δύτες «ψάρεψαν» 67 λαγοκέφαλους από τον κόλπο της Μεσαράς

Ο μεγαλύτερος που ανασύρθηκε ήταν 65 εκατοστά - Ανησυχία για την έντονη παρουσία του τοξικού ξενικού είδους στις ελληνικές θάλασσες.

Ο λαγοκέφαλος θεωρείται ένα από τα πιο προβληματικά ξενικά είδη στις ελληνικές θάλασσες, λόγω της τοξικότητάς του και της πίεσης που ασκεί στο οικοσύστημα (IMAGO / Depositphotos)
Ο λαγοκέφαλος θεωρείται ένα από τα πιο προβληματικά ξενικά είδη στις ελληνικές θάλασσες, λόγω της τοξικότητάς του και της πίεσης που ασκεί στο οικοσύστημα (IMAGO / Depositphotos)
Παναγιώτης Σπανός avatar
Παναγιώτης Σπανός

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Στην ανάσυρση 67 λαγοκεφάλων από τον κόλπο της Μεσαράς, στην Κρήτη, προχώρησαν δύτες, που μετείχαν σε επιχείρηση απομάκρυνσης του είδους, που είναι ξενικό και θεωρείται επιθετικό και επικίνδυνο.

Ο μεγαλύτερος από τους λαγοκεφάλους, όπως αναφέρει η ιστοσελίδα creta24.gr, έφτασε τα 65 εκατοστά.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με επιτυχία, με τους συμμετέχοντες να κάνουν λόγο για ένα ιδιαίτερα ανησυχητικό εύρημα, καθώς ο αριθμός των ψαριών που εντοπίστηκαν αποτυπώνει την έντονη παρουσία του λαγοκέφαλου στην περιοχή.

Φωτ. CRETA 24.GR
Φωτ. CRETA 24.GR

Ο λαγοκέφαλος αποτελεί ένα από τα πλέον προβληματικά ξενικά είδη που έχουν εγκατασταθεί στις ελληνικές θάλασσες, καθώς προκαλεί σοβαρές ζημιές στα αλιευτικά εργαλεία και στα αλιεύματα. Παράλληλα, η κατανάλωσή του είναι εξαιρετικά επικίνδυνη, καθώς περιέχει ισχυρή τοξίνη.

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