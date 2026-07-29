Κρήτη: «Έκανα τον πεθαμένο» - Η ανατριχιαστική κατάθεση του κτηνοτρόφου που του έκοψαν τη γλώσσα

Ανατριχίλα προκαλούν οι λεπτομέρειες της επίθεσης που δέχθηκε πριν από περίπου δύο χρόνια ένας 69χρονος κτηνοτρόφος σε ποιμνιοστάσιο στο Βιλανδρέδο Ρεθύμνου, στην Κρήτη. Ο ίδιος περιγράφει στις καταθέσεις του τις εφιαλτικές στιγμές που έζησε και αποκαλύπτει πως προσποιήθηκε τον νεκρό για να καταφέρει να επιβιώσει.

Η επίθεση σημειώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2024 και επανέρχεται στο προσκήνιο μετά τις συλλήψεις τεσσάρων ατόμων από την Ασφάλεια Ρεθύμνου, σε βάρος των οποίων εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης. Οι τέσσερις, οι οποίοι αρνούνται πλήρως τις κατηγορίες, απολογούνται σήμερα ενώπιον των ανακριτικών αρχών.

Κατά περίπτωση, τους αποδίδονται οι ρόλοι της ηθικής αυτουργίας και της απλής συνέργειας στην απόπειρα ανθρωποκτονίας. Οι Αρχές υποστηρίζουν ότι φέρονται να είχαν συναποφασίσει την επίθεση και να ανέθεσαν σε άλλο πρόσωπο την εκτέλεσή της, με τον φυσικό αυτουργό να παραμένει μέχρι σήμερα άγνωστος.

«Μου έκοψε τη γλώσσα με σουγιά - Μετά σταμάτησα να κουνιέμαι»

Το θύμα περιγράφει καρέ-καρέ στις καταθέσεις του τις στιγμές του τρόμου που έζησε, από τον αιφνιδιασμό και το χτύπημα στο κεφάλι μέχρι τους πυροβολισμούς, τον τραυματισμό του και την προσπάθειά του να παραμείνει ζωντανός προσποιούμενος τον νεκρό, αναφέρει το Cretalive.

Η πρώτη του κατάθεση μέσα από το νοσοκομείο δόθηκε γραπτώς, καθώς ήταν αδύνατον να μιλήσει μετά τον σοβαρό τραυματισμό και το κόψιμο της γλώσσας του.

«Μόλις έπεσα κάτω με πυροβόλησε δύο-τρεις φορές, μετά ξανά πυροβόλησε. Αφού με πυροβόλησε, έδεσε πόδια. Η φωνή του δράστη ήταν γνωστή. Η προφορά κρητική. Με σκουντούσε, έκανα τον πεθαμένο. Μετά έδεσε τα πόδια ενώ φυσούσα και μου έκοψε γλώσσα με σουγιά. Μετά σταμάτησα να κουνιέμαι…», ανέφερε ο κτηνοτρόφος.

Στη δεύτερη κατάθεσή του, τον Δεκέμβριο, ο 69χρονος έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για την επίθεση.

«Αυτός που ήρθε στο υπόστεγο και με χτύπησε θεωρώ ότι ενεργούσε κατόπιν εντολών και όχι επειδή είχε κάτι ο ίδιος. Ήταν ψύχραιμος και κινούνταν σαν επαγγελματίας. Με χτύπησε στο κεφάλι με κάτι βαρύ και στρογγυλό. Έπεσα πίσω, μπήκε στο δωμάτιο και άκουσα τέσσερις πυροβολισμούς. Κατάλαβα ότι με τραυμάτισε αλλά δεν μπορούσα να προσδιορίσω πού», ανέφερε.

«Πήγε και έκλεισε την πόρτα και με ένα μαχαίρι μου έκοψε τη γλώσσα. Δεν θυμάμαι αν μου έπιασε το πρόσωπο ή αν την έκοψε μόνο με το ένα χέρι. Έμεινε στον χώρο λίγο ακόμη και με σκουντούσε, πιθανόν για να διαπιστώσει αν ζω», πρόσθεσε.

Όπως περιέγραψε, στη συνέχεια άκουσε τον δράστη να επικοινωνεί με κάποιον.

«Σε αυτό το διάστημα κατάλαβα ότι μιλούσε με κάποιον. Δεν ξέρω αν ήταν κινητό ή ασύρματος, πάντως εγώ είχα μείνει ακίνητος και παρίστανα τον νεκρό, οπότε τον άκουσα να λέει “πέθανε”. Άκουσα τη φωνή να του απαντά, αλλά δεν κατάλαβα τι έλεγε».

«Άνοιξε και έκλεισε το φως μία-δύο φορές. Εγώ είχα τα μάτια κλειστά και δεν ξέρω τι άλλο έκανε. Φεύγοντας πυροβόλησε άλλες δύο φορές», κατέθεσε ο 69χρονος.

Το καρτέρι πριν από την επίθεση

Ένα από τα στοιχεία που ξεχωρίζουν στη δικογραφία είναι η χρονική ακολουθία που προκύπτει από τις κάμερες ασφαλείας του ποιμνιοστασίου.

Σύμφωνα με την ανάλυση του βιντεοληπτικού υλικού, περίπου στις 04:48 καταγράφεται ένα άτομο να προσεγγίζει τον χώρο από την πίσω πλευρά του ποιμνιοστασίου. Κινείται σκυφτά, με αργές και προσεκτικές κινήσεις, φορώντας κουκούλα και γάντια, ενώ κρατά τσαντάκι χιαστί και ένα αντικείμενο με το οποίο φέρεται να ελέγχει το έδαφος μπροστά του.

Το άτομο εισέρχεται στο ποιμνιοστάσιο και κατευθύνεται προς χώρο που δεν καλύπτεται από τις κάμερες ασφαλείας, αλλά επικοινωνεί με την αποθήκη όπου αργότερα σημειώθηκε η επίθεση. Εκεί, σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, φέρεται να παραμένει μέχρι την άφιξη του 69χρονου.

Ο ανυποψίαστος κτηνοτρόφος έφτασε στο ποιμνιοστάσιο λίγο μετά τις 06:30, ακολουθώντας την καθημερινή του ρουτίνα. Από το υλικό των καμερών φαίνεται να σταθμεύει το όχημά του, να απενεργοποιεί τον συναγερμό και στη συνέχεια να επιστρέφει προς την αποθήκη.

Περίπου στις 06:40 καταγράφεται από τις κάμερες μία ξαφνική λάμψη στο σκοτάδι, η οποία, σύμφωνα με την αστυνομική αξιολόγηση, αντιστοιχεί στη στιγμή του πυροβολισμού.

«Τρέξτε, με σκοτώσανε!»

Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο δράστης πυροβόλησε τέσσερις φορές με βραχύκαννο περίστροφο. Μία βολίδα έπληξε τον 69χρονο στη σπονδυλική στήλη, ενώ προκλήθηκαν τραύματα στα πόδια και στο δεξί χέρι.

Παρά τη σοβαρότητα της επίθεσης, ο κτηνοτρόφος κατάφερε να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τον γιο του.

«Τρέξτε, με σκοτώσανε», του είπε.

Οι γιοι του έφτασαν μέσα σε λίγα λεπτά στο ποιμνιοστάσιο και τον βρήκαν μέσα στην αποθήκη αιμόφυρτο, με τραύματα στα άκρα και στο στόμα.

Στο σημείο εντοπίστηκαν δύο βολίδες, ενώ μία ακόμη αφαιρέθηκε από το σώμα του τραυματία κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του. Σύμφωνα με τη βαλλιστική εξέταση που περιλαμβάνεται στη δικογραφία, οι βολίδες προέρχονταν από φυσίγγια που χρησιμοποιούνται σε περίστροφο.

Η διαφυγή προς το φαράγγι και το σενάριο της απόκρυψης

Μετά την επίθεση, το άτομο που καταγράφεται στο βιντεοληπτικό υλικό φέρεται να αποχωρεί από το ποιμνιοστάσιο περίπου στις 06:42. Η κίνησή του στις κάμερες δείχνει, σύμφωνα με τη δικογραφία, προσπάθεια να απομακρυνθεί χωρίς να γίνει αντιληπτός.

Ο δράστης εξέρχεται από τον στεγασμένο χώρο και κατευθύνεται προς τη δυτική πλευρά, μέσα από αγροτική έκταση που εφάπτεται της επαρχιακής οδού Βιλανδρέδου – Βελονάδου.

Σε σημείο κοντά στην έξοδο, όπως αναφέρεται στη δικογραφία, βουτά στιγμιαία την αριστερή του παλάμη σε γούρνα με νερό και στη συνέχεια συνεχίζει την πορεία του σκυφτός.

Οι Αρχές εξέτασαν το ενδεχόμενο να μην απομακρύνθηκε απευθείας προς κάποιο όχημα, αλλά να κινήθηκε μέσω δύσβατων σημείων της περιοχής. Στο πλαίσιο αυτό ερευνήθηκε και το σενάριο προσωρινής απόκρυψης σε φαράγγι κοντά στο σημείο όπου είχε εντοπιστεί κομμένο τμήμα της περίφραξης του ποιμνιοστασίου.

Σύμφωνα με την εκτίμηση που περιλαμβάνεται στη δικογραφία, το συγκεκριμένο σημείο θα μπορούσε να προσφέρει κάλυψη και δυνατότητα μετάβασης προς αγροτικές εκτάσεις, ώστε ο δράστης να αποφύγει τη συνάντηση με τους γιους του παθόντα και όσους θα έσπευδαν στο σημείο.

Το φαράγγι ερευνήθηκε από αστυνομικούς, χωρίς ωστόσο να εντοπιστεί κάποιο εύρημα που να υποδηλώνει ότι χρησιμοποιήθηκε ως προσωρινό κρησφύγετο.

Η μοτοσικλέτα που εξετάζουν οι Αρχές

Παράλληλα, η έρευνα στράφηκε στην αναζήτηση πιθανού μέσου διαφυγής. Από την εξέταση υλικού από κάμερες ασφαλείας της ευρύτερης περιοχής, οι Αρχές εντόπισαν κίνηση μοτοσικλέτας τύπου ανωμάλου δρόμου, η οποία αξιολογείται στη δικογραφία ως στοιχείο ιδιαίτερου ενδιαφέροντος.

Η συγκεκριμένη μοτοσικλέτα καταγράφεται, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, να κινείται προς την περιοχή του Βιλανδρέδου αρκετές ώρες πριν από την επίθεση. Ειδικότερα, εμφανίζεται στις 03:08 στην περιοχή των Αρμένων Ρεθύμνου, ακολουθεί διαδρομή μέσω Παλαιάς Ρεθύμνου, Καλής Συκιάς και Αλώνων και στις 03:34 κατευθύνεται προς την περιοχή του Βιλανδρέδου.

Η ώρα αυτή συνδέεται από τις Αρχές με το γεγονός ότι το άτομο που φέρεται να πραγματοποίησε την επίθεση καταγράφεται στο ποιμνιοστάσιο από τις 04:48, δηλαδή αρκετή ώρα πριν από την άφιξη του 69χρονου.

Μετά την επίθεση, η ίδια μοτοσικλέτα καταγράφεται, σύμφωνα με τη δικογραφία, να απομακρύνεται από την περιοχή περίπου δεκατρία λεπτά αργότερα, ακολουθώντας αντίστροφη πορεία.

Οι αστυνομικοί θεωρούν την κίνηση αυτή αξιοσημείωτη για διάφορους λόγους. Ο αναβάτης φέρεται να φορά κράνος και σκούρα ρούχα, ενώ οι διαδρομές που ακολούθησε παραπέμπουν σε χρήση αγροτικών και δύσβατων δρόμων, οι οποίοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αποφυγή των βασικών οδικών αξόνων και των σημείων όπου υπάρχουν κάμερες ασφαλείας.

Από την έρευνα στις διαθέσιμες κάμερες, σύμφωνα με την αστυνομική έκθεση, δεν προέκυψε κίνηση της συγκεκριμένης μοτοσικλέτας προς τις κύριες κατευθύνσεις της πόλης του Ρεθύμνου και άλλων κοντινών περιοχών. Αντίθετα, η διαδρομή της φαίνεται να καταλήγει στην ευρύτερη περιοχή ενός απομακρυσμένου οικισμού.

Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζεται εάν η περιοχή όπου χάνονται τα ίχνη της μοτοσικλέτας μπορεί να συνδέεται με πρόσωπα που είχαν απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για διαφορετικές υποθέσεις.

Παράλληλα, οι ερευνητές αξιολογούν στοιχεία που αφορούν την εμφάνιση του ατόμου που καταγράφεται στο σημείο της επίθεσης. Συγκεκριμένα, γίνεται αναφορά σε ομοιότητες ως προς το ύψος και τη σωματοδομή μεταξύ του καταγεγραμμένου ατόμου και προσώπου που βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας.

Η εκτίμηση αυτή βασίζεται στη σύγκριση του υλικού από τις κάμερες, σε στοιχεία εγκληματολογικής σήμανσης και σε εκτιμήσεις για το ύψος του δράστη από τη θέση και την κίνηση του σώματός του στον χώρο. Ωστόσο, η ομοιότητα αυτή αποτελεί μόνο ένα στοιχείο αξιολόγησης και δεν συνιστά από μόνη της ταυτοποίηση.

Οι επισυνδέσεις και το υπόβαθρο της αντιπαράθεσης

Σημαντικό μέρος της έρευνας αποτέλεσε και το υλικό από τις επισυνδέσεις, με τις Αρχές να αξιολογούν συνομιλίες που, σύμφωνα με τη δικογραφία, σχετίζονται με την υπόθεση και το κλίμα που διαμορφώθηκε μετά την επίθεση.

Παράλληλα, στο πλαίσιο διερεύνησης του πιθανού κινήτρου, εξετάστηκε το ιστορικό των διαφορών που φέρεται να υπάρχουν μεταξύ των δύο πλευρών. Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, υπήρχε αντιπαλότητα για έναν δρόμο, αλλά και προστριβές που φέρονται να σχετίζονται με τις πρόσφατες δημοτικές εκλογές.

Μαρτυρικές καταθέσεις εντάσσουν, πάντως, στο «κάδρο» της έρευνας και ένα περιστατικό του παρελθόντος που αφορούσε υπόθεση χασισοφυτείας. Σύμφωνα με τις ίδιες καταθέσεις, το συγκεκριμένο γεγονός είχε αποδοθεί από την άλλη πλευρά σε πιθανή διαρροή πληροφοριών από τον παθόντα, δημιουργώντας, όπως περιγράφεται, έντονη αντιπαλότητα και κλίμα σύγκρουσης.

Οι Αρχές εξετάζουν εάν το συγκεκριμένο υπόβαθρο μπορεί να σχετίζεται και με τον ιδιαίτερα σοβαρό τραυματισμό του 69χρονου στη γλώσσα.

Παράλληλα, οι ερευνητές συνεκτιμούν ακόμη δύο περιστατικά που είχαν προηγηθεί της δολοφονικής επίθεσης.

Το πρώτο αφορούσε την αφαίρεση του καταγραφικού συστήματος των καμερών ασφαλείας στο ποιμνιοστάσιο του 69χρονου, τον Ιούνιο, το οποίο αντικαταστάθηκε στη συνέχεια.

Το δεύτερο περιστατικό αφορά επίθεση με ρίψη καυστικού υγρού σε βάρος συγγενικού προσώπου του παθόντος, έξω από τον χώρο εργασίας του, με αποτέλεσμα να προκληθούν σωματικές βλάβες.

Οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα, με τις καταθέσεις των εμπλεκομένων, το υλικό από τις κάμερες, τις τηλεφωνικές επικοινωνίες και τα υπόλοιπα στοιχεία της δικογραφίας να αξιολογούνται προκειμένου να αποσαφηνιστεί ο ρόλος των τεσσάρων συλληφθέντων και να εντοπιστεί ο φυσικός αυτουργός της επίθεσης.