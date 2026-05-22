Κρήτη: Ενώπιον εισαγγελέα οι 18 συλληφθέντες για το κύκλωμα ναρκωτικών και όπλων

Οι έρευνες των αστυνομικών δυνάμεων, την Πέμπτη, εστίασαν σε τρεις οικογένειες στην ευρύτερη περιοχή του χωριού των Ζωνιανών, του Ηρακλείου, αλλά και του Αγίου Νικολάου.

Ενώπιον εισαγγελέα θα οδηγηθούν σήμερα, Παρασκευή 22/5, οι 18 συλληφθέντες από τη μεγάλη επιχείρηση της Αστυνομίας στην Κρήτη την Πέμπτη για την εξάρθρωση του κυκλώματος που εμπλέκεται σε διακίνηση ναρκωτικών και όπλων.

Κατά κύριο λόγο, οι έρευνες των αστυνομικών δυνάμεων εστίασαν σε τρεις οικογένειες στην ευρύτερη περιοχή του χωριού των Ζωνιανών, του Ηρακλείου, αλλά και του Αγίου Νικολάου. Στην μεγάλη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά 76 άτομα.

Την Πέμπτη, έγιναν πάνω από 20 κατ' οίκον έρευνες, ενώ κατασχέθηκαν πάνω από πέντε κιλά ακατέργαστης κάνναβης, σχεδόν 113 γραμμάρια κοκαΐνης, περίπου 34.000 ευρώ, εννέα όπλα φυσίγγια και άλλα πειστήρια.

Από τις τηλεφωνικές παρακολουθήσεις προέκυψε τουλάχιστον μία περίπτωση που σχετίζεται με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρόκειται για 43χρονο κτηνοτρόφο, ο οποίος φέρεται να αναζητούσε ζώα από άλλους, για να καλύψει τον αριθμό που δήλωνε, προκειμένου να φανεί νόμιμος σε επικείμενο έλεγχο.

