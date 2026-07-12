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Κρήτη: Εντοπίστηκαν 38 μετανάστες στη Γαύδο - Χειροπέδες σε 20χρονο διακινητή

Οι μετανάστες οδηγήθηκαν στην προσωρινή δομή φιλοξενίας στην Αγυιά Χανίων.

Φωτ. αρχείου EUROKINISSI
Φωτ. αρχείου EUROKINISSI
Παναγιώτης Σπανός avatar
Παναγιώτης Σπανός

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Συνολικά 38 μετανάστες εντοπίστηκαν στην παραλία Τρυπητή της Γαύδου το βράδυ της Κυριακής 12 Ιουλίου, καθώς έφτασαν στο νησί με λέμβο από το Τομπρούκ της Λιβύης.

Όπως μεταδίδει η ιστοσελίδα neakriti.gr, στην ομάδα περιλαμβάνονταν 27 άνδρες, έξι γυναίκες και πέντε ανήλικοι ενώ τον εντοπισμό τους πραγματοποίησαν στελέχη του Λιμενικού Φυλακίου Γαύδου.

Οι μετανάστες μεταφέρθηκαν αρχικά στον χώρο προσωρινής φιλοξενίας του Δήμου Γαύδου και έπειτα οδηγήθηκαν στην Αγυιά Χανίων, όπου στεγάζεται προσωρινή δομή φιλοξενίας.

Κατά τη διάρκεια της προανάκρισης, οι επιβαίνοντες φαίνεται να αναγνώρισαν έναν 20χρονο υπήκοο Νοτίου Σουδάν ως το πρόσωπο που είχε αναλάβει τη μεταφορά τους από το Τομπρούκ στην Ελλάδα, έναντι χρηματικής αμοιβής.

Ο νεαρός συνελήφθη από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων.

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Ελλάδα Γαύδος Μετανάστες Διακινητές Μεταναστών Local News

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