Κρήτη: Εντυπωσιακές δορυφορικές εικόνες από το «κύμα» αφρικανικής σκόνης που σκέπασε το νησί

Έντονο κύμα αφρικανικής σκόνης επηρέασε την Ελλάδα και κυρίως την Κρήτη την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου, προκαλώντας ιδιαίτερα αυξημένες συγκεντρώσεις αιωρούμενων σωματιδίων (ppm) στην ατμόσφαιρα.

Σύμφωνα με το METEO του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, οι δορυφορικές εικόνες που επεξεργάστηκαν οι επιστήμονες αποτυπώνουν με εντυπωσιακό τρόπο την έκταση και την πυκνότητα του φαινομένου πάνω και γύρω από το νησί.

Η πρώτη εικόνα, από τον δορυφόρο Suomi NPP της NASA/NOAA και τον αισθητήρα VIIRS, παρουσιάζει σε περιφερειακή κλίμακα την εκτεταμένη ζώνη αφρικανικής σκόνης που μεταφέρεται από τις ακτές της Βόρειας Αφρικής προς την Κρήτη. Το νέφος διακρίνεται να καλύπτει μεγάλο τμήμα της ανατολικής Μεσογείου, επιβεβαιώνοντας τη μαζική μεταφορά σωματιδίων από τη Σαχάρα.

πηγή: Meteo

Η δεύτερη εικόνα, από τον ευρωπαϊκό δορυφόρο Sentinel-2, αποτελεί απεικόνιση υψηλής χωρικής ανάλυσης του φαινομένου. Σε αυτήν διακρίνεται με λεπτομέρεια η δομή και η πυκνότητα του νέφους σκόνης πάνω από την Κρήτη το μεσημέρι της Κυριακής (15/02), με τις συγκεντρώσεις να εμφανίζονται ιδιαίτερα αυξημένες κυρίως στα νότια και ανατολικά τμήματα του νησιού.

πηγή: Meteo

Το επεισόδιο αφρικανικής σκόνης είχε ως αποτέλεσμα τη σημαντική επιβάρυνση της ποιότητας του αέρα, με τις αρμόδιες αρχές να συστήνουν προσοχή σε ευπαθείς ομάδες, όπως άτομα με αναπνευστικά προβλήματα, ηλικιωμένους και παιδιά.