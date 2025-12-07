Κρήτη: Εντυπωσιακές εικόνες από τον χιονισμένο Ομαλό - Η φύση στα καλύτερά της!

Τα πρώτα χιόνια έπεσαν στην Κρήτη, μετά την κακοκαιρία Byron, με τα Λευκά Όρη να έχουν βάλει τ' άσπρα τους. Η άγρια ομορφιά των βουνών της Κρήτης, πολύ περισσότερο με χιόνια, αποτυπώνουν ένα ονειρικό τοπίο, που θυμίζει ότι έχουμε μπει για τα καλά στον χειμώνα και την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων, όπως μεταδίδει χαρακτηριστικά η ιστοσελίδα Zarpanews.





Oι εικόνες, έρχονται από την περιοχή του Ξυλόσκαλου, καθώς πολίτες που βρέθηκαν το πρωί στην περιοχή απαθανάτισαν τις στιγμές θαυμάζοντας το τοπίο, εκεί που η φύση μπλέκει τα χρώματά της, προσφέροντας μοναδικές εικόνες.

Κάπως έτσι, λοιπόν, τα πρώτα χιόνια του φετινού χειμώνα που έκαναν την εμφάνισή τους στα Λευκά Όρη προσφέρουν ένα -σχεδόν- ειδυλλιακό τοπίο