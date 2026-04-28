Κρήτη: «Φιλί ζωής» από τις βροχές – Γέμισαν τα φράγματα, εξαπλασιάστηκε το νερό σε δύο μήνες

Στην Κρήτη, μέχρι το τέλος του χειμώνα, παρέμενε μεγάλο το πρόβλημα της λειψυδρίας. Παρά το γεγονός ότι στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας ο φετινός χειμώνας ήταν πολύ βροχερός, στην Κρήτη οι βροχές κυμαίνονταν λίγο κάτω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα.

Ο συνδυασμός των όχι και τόσο αξιόλογων βροχών του φετινού χειμώνα αλλά και των περασμένων ξηρών ετών είχαν ως αποτέλεσμα τα αποθέματα νερού στην Κρήτη να είναι σε πολύ χαμηλά επίπεδα.

@flashgrofficial 🌧️ Οι ανοιξιάτικες βροχές φέτος έσωσαν κυριολεκτικά την Κρήτη από τη λειψυδρία. Μετά από 3 χρόνια ανομβρίας και έναν πολύ ξηρό χειμώνα, τα αποθέματα νερού είχαν πέσει σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα. 💧 Όμως ο Μάρτιος και ο Απρίλιος έφεραν σχεδόν τριπλάσιες βροχοπτώσεις από το φυσιολογικό, γεμίζοντας ξανά τα φράγματα και δίνοντας μεγάλη ανάσα στο νησί. 🏞️ Στο φράγμα Αποσελέμη, η λίμνη υπερδιπλασιάστηκε και τα αποθέματα νερού από 2 εκατομμύρια κυβικά τον Ιανουάριο ξεπέρασαν πλέον τα 12 εκατομμύρια. 📈 Με λίγα λόγια, οι βροχές της άνοιξης άλλαξαν εντελώς την εικόνα και έδωσαν στην Κρήτη πολύτιμη ανάσα. 🎤 Δημήτρης Παπαϊωάννου 📹✂ Γιάννης Τσακμακίδης 🎨 Χριστίνα Κεκεμπάνου ♬ original sound - Flash.gr

Η εντυπωσιακή ανατροπή του Μαρτίου και του Απριλίου



Όμως, ο Μάρτιος και ο Απρίλιος, δύο μήνες που δεν είναι ιδιαίτερα βροχεροί για την Κρήτη (ειδικά ο Απρίλιος) αποδείχτηκαν «σωτήριοι». Στο μεγαλύτερο μέρος του νησιού έπεσε σχεδόν τριπλάσια ποσότητα βροχής από εκείνη που πέφτει κανονικά αυτό το δίμηνο.

Τα στοιχεία που προκαλούν έκπληξη ανά περιοχή



Πιο συγκεκριμένα, τον Μάρτιο και τον Απρίλιο ο μετεωρολογικός σταθμός στο Ρέθυμνο κατέγραψε 211 τόνους νερού/στρέμμα, ενώ κανονικά σημειώνονται 65, στα Χανιά 213 τόνοι νερού/στρέμμα (έναντι 80) και στον Άγιο Νικόλαο 186, ενώ το σύνηθες είναι μόλις 68.

Φράγμα Αποσελήμη 16 Απριλίου 2026

Φράγμα Αποσελήμη 21 Απριλίου 2026

Ανάσα για τη λίμνη Κουρνά και τα φράγματα



Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα πλέον η έκταση της λίμνης του Κουρνά να έχει αυξηθεί σημαντικά, ενώ και στα φράγματα της Κρήτης και κυρίως στο φράγμα Αποσελέμη και των Ποταμών, η εισροή υδάτων το τελευταίο δίμηνο να είναι πολύ μεγάλη, δίνοντας μια κρίσιμη «ανάσα» υδροδότησης στο νησί.