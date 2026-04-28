Κρήτη: «Φιλί ζωής» από τις βροχές – Γέμισαν τα φράγματα, εξαπλασιάστηκε το νερό σε δύο μήνες
Σημαντική ανάσα στο πρόβλημα της λειψυδρίας στην Κρήτη έδωσαν οι έντονες βροχοπτώσεις Μαρτίου και Απριλίου, γεμίζοντας λίμνες και φράγματα στο νησί.
Στην Κρήτη, μέχρι το τέλος του χειμώνα, παρέμενε μεγάλο το πρόβλημα της λειψυδρίας. Παρά το γεγονός ότι στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας ο φετινός χειμώνας ήταν πολύ βροχερός, στην Κρήτη οι βροχές κυμαίνονταν λίγο κάτω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα.
Ο συνδυασμός των όχι και τόσο αξιόλογων βροχών του φετινού χειμώνα αλλά και των περασμένων ξηρών ετών είχαν ως αποτέλεσμα τα αποθέματα νερού στην Κρήτη να είναι σε πολύ χαμηλά επίπεδα.
Η εντυπωσιακή ανατροπή του Μαρτίου και του Απριλίου
Όμως, ο Μάρτιος και ο Απρίλιος, δύο μήνες που δεν είναι ιδιαίτερα βροχεροί για την Κρήτη (ειδικά ο Απρίλιος) αποδείχτηκαν «σωτήριοι». Στο μεγαλύτερο μέρος του νησιού έπεσε σχεδόν τριπλάσια ποσότητα βροχής από εκείνη που πέφτει κανονικά αυτό το δίμηνο.
Τα στοιχεία που προκαλούν έκπληξη ανά περιοχή
Πιο συγκεκριμένα, τον Μάρτιο και τον Απρίλιο ο μετεωρολογικός σταθμός στο Ρέθυμνο κατέγραψε 211 τόνους νερού/στρέμμα, ενώ κανονικά σημειώνονται 65, στα Χανιά 213 τόνοι νερού/στρέμμα (έναντι 80) και στον Άγιο Νικόλαο 186, ενώ το σύνηθες είναι μόλις 68.
Ανάσα για τη λίμνη Κουρνά και τα φράγματα
Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα πλέον η έκταση της λίμνης του Κουρνά να έχει αυξηθεί σημαντικά, ενώ και στα φράγματα της Κρήτης και κυρίως στο φράγμα Αποσελέμη και των Ποταμών, η εισροή υδάτων το τελευταίο δίμηνο να είναι πολύ μεγάλη, δίνοντας μια κρίσιμη «ανάσα» υδροδότησης στο νησί.