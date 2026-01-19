Κρήτη: Γιατί σταματούν προσωρινά οι έρευνες για τον 33χρονο γιατρό

Εκτεταμένες έρευνες πραγματοποιήθηκαν τις τελευταίες ημέρες για τον εντοπισμό του 33χρονου αγνοούμενου γιατρού, Αλέξη Τσικόπουλου, από εθελοντές του Ομίλου Φίλων Κυνηγών Ακτής Θερμαϊκού (ΟΦΚΑΘ), σε συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές — όπως την ΕΛ.ΑΣ., την Πυροσβεστική και δεκάδες άλλους εθελοντές από την Κρήτη, σε περιοχές των Χανίων και του Ρεθύμνου.

Τα ίχνη του άνδρα έχουν χαθεί από τις 7 Δεκεμβρίου, στον νομό Χανίων, ενώ είχε ξεκινήσει από το Ηράκλειο για να μεταβεί προς τα δυτικά του νησιού.

Όπως έχει γράψει το Cretalive, οι ομάδες ερεύνησαν δύσβατες δασικές εκτάσεις, μοναστήρια, ξωκκλήσια, κλειστούς χώρους και ποιμνιοστάσια, χωρίς μέχρι στιγμής να εντοπιστεί κάποιο στοιχείο. Όπως ανακοινώθηκε, ελέγχθηκαν προσεκτικά όλες οι μαρτυρίες που είχαν καταγραφεί για την υπόθεση, την ώρα που δυσμενείς καιρικές συνθήκες δυσκόλεψαν την όλη διαδικασία.

Μάλιστα, το μεσημέρι της Κυριακής (18/1) πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι της ΟΦΚΑΘ, της ΕΛ.ΑΣ. και της οικογένειας του Αλέξη Τσικόπουλου, κατά την οποία αποφασίστηκε η προσωρινή παύση των εθελοντικών ερευνών, με την υπόθεση ωστόσο να παραμένει ανοικτή και υπό διερεύνηση από τις τοπικές Αρχές, που ελπίζουν σε νέα μαρτυρία ή κάποιο «σήμα» που θα οδηγήσει στον εντοπισμό του.

Σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν στη σελίδα του ΟΦΚΑΘ – Εθελοντές Διασώστες:

«Προσωρινή παύση των ερευνών για τον 33χρονο Αλέξη Τσικόπουλο.

Οι έρευνες για τον 33χρονο γιατρό του Βενιζέλειου Νοσοκομείου Ηρακλείου, ξεκίνησαν την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου, όταν οι εθελοντές μας έφτασαν στα Χανιά.

Με την συνεργασία του Τμήματος Ασφαλείας Χανίων, του Α.Τ. Αποκορώνου, της Πυροσβεστικής, της Γραμμή Ζωής Silver Alert Hellas, της Kyon Osfrisis, της Κυνηγετική Ομοσπονδία Κρήτης Δωδεκανήσου, αλλά και με τη συνδρομή δεκάδων εθελοντών πολιτών από την Κρήτη, ψάξαμε περιοχές των Χανίων αλλά και του Ρεθύμνου που ελέγχθηκαν ξανά από το μηδέν.!!



Η βροχή αλλά και το χιόνι που συναντήσαμε τις δυο τελευταίες ημέρες σε ορισμένα σημεία, δυσκόλεψαν πολύ τις έρευνες μας.



Οι εθελοντές μας έψαξαν κλειστούς χώρους, σε μοναστήρια, ξωκλήσια, ποιμνιοστάσια αλλά και δασικές περιοχές, αναζητώντας τα ίχνη του 33χρονου γιατρού, δυστυχώς χωρίς αποτέλεσμα.

Όλες οι μαρτυρίες που είχαμε αυτές τι ημέρες εξετάστηκαν προσεχτικά από εμάς στα πιθανά σημεία που μας δόθηκαν, αλλά καταγράφονται και από την ΕΛ.Α.Σ. που συνεχίζει την έρευνα!!!



Το μεσημέρι της Κυριακής πραγματοποιήθηκε σύσκεψη, στην οποία σε συνεννόηση με την τοπική ΕΛ.ΑΣ. και την οικογένεια αποφασίστηκε πως η αναζήτηση του 33χρονου από μέρους μας «παγώνει» προς στιγμήν.



Οι τοπικές αρχές διερευνούν διακριτικά πλέον την υπόθεση, ελπίζοντας σε ένα «σήμα» η μια νέα μαρτυρία.



Η υπόθεση δεν έχει κλείσει για εμάς που συνεχίζουμε να είμαστε δίπλα στην οικογένεια.



Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς που όλες αυτές τι ημέρες συνεργαστήκαμε άψογα!!!



( Ενδεικτικά σας δείχνουμε κάποιες από τις περιοχές που καλύψαμε κατά την διάρκεια των ερευνών μας)».