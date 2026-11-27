Τα ονόματα 76 ένστολων που υπηρετούν στην Κρήτη και ελέγχονται για το αδίκημα της απάτης περιλαμβάνονται στη δικογραφία της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων για την υπόθεση των εικονικών αποδείξεων διαμονής. Πρόκειται για 56 λιμενικούς, 12 αστυνομικούς και οκτώ πυροσβέστες, οι περιπτώσεις των οποίων αφορούν αποζημιώσεις για δαπάνες διαμονής στο πλαίσιο υπηρεσιακών μετακινήσεων και αποσπάσεων, εντός και εκτός Κρήτης. Τα επίμαχα ποσά που συνδέονται με τις περιπτώσεις τους ξεπερνούν τις 320.000 ευρώ. Στην ογκώδη δικογραφία περιλαμβάνονται χαρακτηριστικές περιπτώσεις από την Κρήτη.

Διαβάστε για την εμπλοκή της Κρήτης στην απάτη με τις εικονικές αποδείξεις