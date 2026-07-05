Κρήτη: Η δημοσιογράφος Μαρία Αντωνογιαννάκη είναι η γυναίκα που βρέθηκε νεκρή μέσα σε αυτοκίνητο

Η δημοσιογράφος Μαρία Αντωνογιαννάκη είναι η γυναίκα που βρέθηκε νεκρή μέσα στο αυτοκίνητό της σε γκαράζ στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη Κνωσού, στο Ηράκλειο, το απόγευμα της Κυριακής 5 Ιουλίου.



Η είδηση του αιφνίδιου θανάτου της Μαρίας Αντωνογιαννάκη σε ηλικία μόλις 46 ετών έχει προκαλέσει θλίψη Θλίψη έχει προκαλέσει στην Κρήτη αλλά και στον δημοσιογραφικό κόσμο. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής διαθέσιμες πληροφορίες, η άτυχη γυναίκα είχε επιστρέψει στο σπίτι της, κατέβηκε στο γκαράζ και επιβιβάστηκε στο όχημά της, όπου λίγη ώρα αργότερα έχασε τη ζωή της.



Όπως μεταδίδει η ιστοσελίδα Cretalive, κάμερα ασφαλείας έχει καταγράψει τις τελευταίες κινήσεις της, δείχνοντάς την να ανεβαίνει αρχικά στο σπίτι και στη συνέχεια να κατεβαίνει στο γκαράζ, όπου βρέθηκε νεκρή μέσα στο αυτοκίνητό της.



Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όμως ο γιατρός διαπίστωσε απλώς τον θάνατό της. Η σορός μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου αναμένεται να πραγματοποιηθεί νεκροψία-νεκροτομή προκειμένου να διαπιστωθούν με ακρίβεια τα αίτια του θανάτου.



Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για παθολογικά αίτια, χωρίς ωστόσο να υπάρχει μέχρι στιγμής επίσημη ιατροδικαστική επιβεβαίωση. Τα ακριβή αίτια του θανάτου θα προκύψουν από την εξέταση που έχει παραγγελθεί.

Το «αντίο» των συναδέλφων

Η Μαρία Αντωνογιαννάκη είχε διαγράψει πολυετή πορεία στη δημοσιογραφία της Κρήτης, εργαζόμενη στην ΚΡΗΤΗ TV, την εφημερίδα «Νέα Κρήτη» και το Neakriti.gr. Συνάδελφοι και άνθρωποι που τη γνώριζαν κάνουν λόγο για έναν άνθρωπο ιδιαίτερα αγαπητό, με έντονη παρουσία στον χώρο της ενημέρωσης, γεγονός που κάνει ακόμη μεγαλύτερο το σοκ από την ξαφνική απώλειά της.



Το αποχαιρετιστήριο μήνυμα των συναδέλφων της αποτυπώνει το κλίμα οδύνης που επικρατεί στον δημοσιογραφικό οργανισμό όπου εργαζόταν:



«Καλό ταξίδι... Θα σ αγαπάμε για πάντα...



Η ΚΡΗΤΗ ΤV πενθεί. Ένας δικός μας άνθρωπος δεν είναι πλέον κοντά μας. Ένας άνθρωπος που μας χάριζε χαρά και ζωή. Η δική μας Μαρία. Η Μαρία μας. Όλοι μας θρηνούμε την δική μας Μαρία Αντωνογιαννάκη. Τόσο νέα, τόσο όμορφη, που έφυγε απροσδόκητα από τη ζωή σήμερα το απόγευμα. Η δική μας δημοσιογράφος, η δική μας Μαρία.



Μια γυναίκα με ΟΛΗ τη σημασία της λέξης. Ένας άνθρωπος με ΓΕΜΑΤΗ ΖΩΗ. Η εφημερίδα "Νέα Κρήτη" πενθεί. Η ΚΡΗΤΗ TV, το Neakriti.gr και όλα τα μέσα πενθούν. Εξαιρετική δημοσιογράφος, αλλά τι σημασία έχει η δουλειά αυτή την ώρα.



Ο άνθρωπός μας έφυγε… Έφυγε τόσο άδικα και ξαφνικά. Και τόσο μικρή. 46 ετών. Βιώνουμε το απόλυτο σοκ...



Καλό ταξίδι…