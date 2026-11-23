Με αίμα βάφτηκε και πάλι η άσφαλτος στην Κρήτη σε νέο τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στις 22:20 το βράδυ της Κυριακής (22/11) στον Επαρχιακό δρόμο Σητείας-Σταύρο χωριού, με αποτέλεσμα ένας 68χρονος να χάσει τη ζωή του και δύο άτομα που επέβαιναν στο ίδιο όχημα να τραυματιστουν.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 72χρονος μπήκε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, προσέκρουσε διαδοχικά σε στυλους σήμανσης, ανετραπη και στη συνέχεια ακινητοποιηθηκε.

Αποτέλεσμα ήταν ο 68χρονος συνεπιβατης του αυτοκινήτου να χάσει τη ζωή του και να τραυματιστουν ο 72χρονος οδηγός και μια 61χρονη.

Στο σημείο κλήθηκε και η Πυροσβεστική με 8 άνδρες και 2 οχήματα προκειμένου να προχωρήσει στον απεγκλωβισμο του οδηγού από τα συντρίμμια του αυτοκινήτου.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ από την Ιεράπετρα και τη Σητεία στο νοσοκομείο Σητείας. Να σημειωθεί ότι κανένα από τα τρία άτομα δεν φορούσε ζώνη ασφαλείας.