Κρήτη: Βίντεο με την επιχείρηση της ΕΛΑΣ για την εξάρθρωση κυκλωμάτων με ναρκωτικά και επιδοτήσεις

Στη δημοσιότητα δόθηκε βίντεο-ντοκουμέντο της ΕΛΑΣ που καταγράφει τη μεγάλη επιχείρηση στην Κρήτη για την εξάρθρωση δύο εγκληματικών οργανώσεων, οι οποίες δραστηριοποιούνταν σε διακίνηση ναρκωτικών και όπλων και απάτες με αγροτικές επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Στο βίντεο αποτυπώνονται καρέ καρέ οι αστυνομικές επιχειρήσεις που πραγματοποιήθηκαν τα ξημερώματα σε περιοχές του Ηρακλείου και ευρύτερα, με ισχυρές δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. να επιχειρούν σε σπίτια, ποιμνιοστάσια και αποθηκευτικούς χώρους.

Η επιχείρηση εξελίχθηκε ταυτόχρονα σε πολλαπλά σημεία, με τη συμμετοχή ειδικών μονάδων και διμοιριών, στο πλαίσιο συντονισμένης δράσης για τον τερματισμό της δράσης των δύο κυκλωμάτων.

Τι αναφέρει η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, οι δύο εγκληματικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών εξαρθρώθηκαν από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, στο πλαίσιο μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε σε περιοχές της Κρήτης.

Οι οργανώσεις φέρονται να δρούσαν κυρίως σε Ηράκλειο και Μαλεβίζι, με αντικείμενο τη διακίνηση κοκαΐνης και κάνναβης, ενώ παράλληλα εξιχνιάστηκε και υπόθεση απάτης σχετικά με παράνομες επιχορηγήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η ευρείας κλίμακας επιχείρηση πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 21 Μαΐου 2026, σε περιοχές των Δήμων Ηρακλείου, Μαλεβιζίου, Χερσονήσου, Μυλοποτάμου και Αγίου Νικολάου, με τη συμμετοχή πολλών αστυνομικών υπηρεσιών, μεταξύ των οποίων ΟΠΚΕ, ΤΕΚΑΜ Κρήτης και διμοιρίες υποστήριξης.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης συνελήφθησαν 16 άτομα, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά 61 ακόμη κατηγορούμενοι για αδικήματα που αφορούν ναρκωτικά, όπλα, αρχαιότητες και απάτη σχετική με επιχορηγήσεις.

Συνολικά, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης πραγματοποιήθηκαν 26 έρευνες σε οικίες, ποιμνιοστάσια, αποθηκευτικούς χώρους και οχήματα, κατά τις οποίες βρέθηκαν – μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:

5.203,8 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,

112,77 γραμμάρια κοκαΐνης,

33.715 ευρώ,

9 πολεμικά τυφέκια, όπλα διαφόρων διαμετρημάτων και καραμπίνα,

128 φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων,

3 σπαθιά τύπου σαμουράι και 2 μαχαίρια,

6 ζυγαριές,

6 κροτίδες και γκλοπ,

2 ασύρματοι επικοινωνίας και 13 κινητά τηλέφωνα,

12 αυτοκίνητα, καθώς και μία δίκυκλη μοτοσυκλέτα.

Παράλληλα, στο δεύτερο σκέλος της υπόθεσης, κατηγορούμενοι φέρονται να προχωρούσαν σε ψευδείς δηλώσεις ζωικού κεφαλαίου, προκειμένου να λαμβάνουν παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις, οργανώνοντας ακόμη και μετακινήσεις ζώων και χρήση ειδικών ενωτίων ενόψει ελέγχων.

Κατά τις έρευνες σε οικίες, ποιμνιοστάσια και οχήματα εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν ποσότητες ναρκωτικών, όπλα, χρήματα, οχήματα, καθώς και αντικείμενα που εξετάζονται από τις αρμόδιες αρχές ως προς πιθανή αρχαιολογική αξία.

Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στην Εισαγγελική Αρχή, ενώ η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. συνεχίζεται.