Κρήτη: Καταγγελία 18χρονης Βρετανίδας για βιασμό στα Μάλια - Συνελήφθη 50χρονος σεκιούριτι

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Στη σύλληψη ενός 50χρονου άνδρα προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στο Ηράκλειο, έπειτα από καταγγελία 18χρονης Βρετανίδας για βιασμό στα Μάλια.

Σύμφωνα με την καταγγελία, η νεαρή γυναίκα φέρεται να ακινητοποιήθηκε από άγνωστο άνδρα έξω από ξενοδοχείο της περιοχής και στη συνέχεια να οδηγήθηκε σε απομονωμένο σημείο, όπου, όπως υποστηρίζει, έπεσε θύμα βιασμού.

Μετά την καταγγελία, αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Χερσονήσου ξεκίνησαν άμεσα έρευνες, δίνοντας έμφαση στην ανάλυση υλικού από κάμερες ασφαλείας της περιοχής.

Μέσα από τη συλλογή και αξιολόγηση των στοιχείων, οι αρχές κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τον φερόμενο ως δράστη, σύμφωνα με το Cretalive.

Ο 50χρονος, που εργάζεται ως σεκιούριτι και διαμένει στο Ηράκλειο, εντοπίστηκε και συνελήφθη το μεσημέρι της Τετάρτης, ενώ σε βάρος του σχηματίζεται δικογραφία.