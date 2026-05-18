Κρήτη: «Καθεστώς τρόμου» με εκβιασμούς, εμπρησμούς και απάτες με κοινοτικές επιδοτήσεις -6 συλλήψεις

Στην εξάρθρωση εγκληματικής ομάδας που φέρεται να δρούσε για χρόνια στην ύπαιθρο του Ρεθύμνου προχώρησαν οι αρχές, αποκαλύπτοντας ένα ευρύ πλέγμα εκβιασμών, αγροτικών φθορών, εμπρησμών και απάτης σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με το παράνομο όφελος να ξεπερνά τις 586.000 ευρώ.

Συνολικά συνελήφθησαν έξι άτομα με εντάλματα, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη έξι ταυτοποιημένοι κατηγορούμενοι, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας. Η παράνομη δράση τους περιλάμβανε -κατά περίπτωση- καταπατήσεις αγροτεμαχίων, εκφοβισμούς, εμπρησμούς, εκτεταμένες αγροτικές φθορές και ψευδείς δηλώσεις για τη λήψη κοινοτικών επιδοτήσεων. Το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τις 586.000 ευρώ.



Για τον τερματισμό της δράσης τους πραγματοποιήθηκε το πρωί της Δευτέρας, 18 Μαΐου 2026, αστυνομική επιχείρηση με τη συνδρομή του Τ.Ε.Κ.Α.Μ. Κρήτης, της Ο.Π.Κ.Ε. Ηρακλείου, καθώς και των Τ.Α.Ε. Μεσσαράς και Ρεθύμνου, κατά την οποία συνελήφθησαν οι ανωτέρω, ενώ επιπλέον διενεργήθηκαν έρευνες σε οικίες και καταμετρήσεις ποιμνίων. Η διερεύνηση της υπόθεσης ξεκίνησε κατόπιν παραγγελίας αρμόδιου Εισαγγελέα, στο πλαίσιο ειδικού σχεδιασμού για την αντιμετώπιση έκνομων συμπεριφορών από παραβατικές ομάδες που στρέφονται σε βάρος κατοίκων της υπαίθρου της Κρήτης.



Από την επακόλουθη πολύμηνη και εμπεριστατωμένη έρευνα, καθώς και από την αξιολόγηση πληροφοριακών στοιχείων και λοιπών ειδικών ανακριτικών πράξεων, πιστοποιήθηκε η εγκληματική δράση των κατηγορούμενων.



Ειδικότερα, προέκυψε ότι τα βασικά μέλη της ομάδας, τα οποία συνδέονταν μεταξύ τους με συγγενικούς δεσμούς, είχαν οργανωθεί και δρούσαν τουλάχιστον από το 2021, επιβάλλοντας καθεστώς εκφοβισμού σε βάρος κατοίκων της περιοχής δραστηριοποίησής τους,



Πιο αναλυτικά, μέσω απειλών, άσκησης βίας και εκφοβιστικών συμπεριφορών, εξανάγκαζαν ιδιοκτήτες αγροτικών εκτάσεων σε ανοχή της παράνομης δραστηριότητάς τους, που έγκειται σε:

καταπάτηση και παράνομη ιδιοποίηση αγροτεμαχίων,

ανεξέλεγκτη βόσκηση ποιμνίων χωρίς καταβολή αντιτίμου,

καλλιέργεια ξένων εκτάσεων για παραγωγή σιτηρών προς κάλυψη αναγκών των κτηνοτροφικών τους μονάδων,

παράνομη διόγκωση της επαγγελματικής και ιδιοκτησιακής τους δραστηριότητας,

ψευδείς δηλώσεις ιδιοκτησίας αγροτεμαχίων και σταβλικών εγκαταστάσεων μέσω δηλώσεων ΟΣΔΕ.

Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι η δράση τους συνοδευόταν από εκτεταμένες αγροτικές φθορές και πράξεις αντεκδίκησης σε βάρος κατοίκων που αντιδρούσαν ή προχωρούσαν σε καταγγελίες, ενώ οι ζημιές που προκλήθηκαν σε καλλιέργειες υπερβαίνουν κατά πολύ τις 200.000 ευρώ.

Στο πλαίσιο της έρευνας εξιχνιάστηκαν, μεταξύ άλλων:

κακουργηματικές εκβιάσεις σε βάρος τουλάχιστον -40- ιδιοκτητών αγροτεμαχίων από το 2021 έως σήμερα,

εμπρησμός οχήματος, τον Μάιο του 2025,

καταστροφή περίπου -400- αμπελόφυτων σε αγροτεμάχιο, ως πράξη αντεκδίκησης, καθώς και

φθορά -134- ελαιοδέντρων, ομοίως ως πράξη αντεκδίκησης και

δήλωση ως ιδιόκτητων δύο αγροτεμαχίων και σταβλικών εγκαταστάσεων, με σκοπό την ιδιοποίησή τους μέσω χρησικτησίας και τη λήψη παράνομων επιδοτήσεων.

Περαιτέρω, από την οικονομική έρευνα που διενεργήθηκε, καθώς και από διασταυρωτικούς ελέγχους, μέλη της ομάδας και συγγενικά τους πρόσωπα φέρεται να είχαν αναπτύξει παράνομη δραστηριότητα και στην υποβολή ανακριβών δηλώσεων στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (Ο.Σ.Δ.Ε.) για ζωικό κεφάλαιο που δεν κατείχαν, αποκομίζοντας παράνομα οικονομικές ενισχύσεις από κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην περίπτωση αυτή, το συνολικό ποσό που φέρεται να εισπράχθηκε από κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τα έτη 2021 έως 2025 ανέρχεται συνολικά σε 586.498,73 ευρώ.



Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.