Ένα απίστευτο περιστατικό έλαβε χώρα στο Ηράκλειο της Κρήτης όταν ένα μόλις 9 ετών κορίτσι, χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο και να νοσηλευτεί έπειτα από κατανάλωση αλκοόλ.

Για την υπόθεση συνελήφθη η 30χρονη μητέρα του, ενώ οι αστυνομικές Αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.

Το συμβάν καταγράφηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου (28/11), όταν το ανήλικο παιδί διακομίστηκε στο εφημερεύον Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ), σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Οι θεράποντες γιατροί, συνεκτιμώντας την ηλικία του παιδιού και την κατάσταση της υγείας του, έκριναν απαραίτητη τη νοσηλεία του, προκειμένου να του παρασχεθεί η αναγκαία ιατρική φροντίδα.

Μέχρι στιγμής παραμένουν αδιευκρίνιστες οι συνθήκες υπό τις οποίες το 9χρονο παιδί κατανάλωσε αλκοόλ, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο απέκτησε πρόσβαση σε αυτό.

Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, ενώ στο πλαίσιο της αστυνομικής έρευνας συνελήφθη η 30χρονη μητέρα του ανηλίκου.