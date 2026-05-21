Κρήτη: Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛΑΣ για παράνομες επιδοτήσεις από ΟΠΕΚΕΠΕ- Βρέθηκαν όπλα και ναρκωτικά

Σε εξέλιξη είναι από νωρίς το πρωί της Πέμπτης (21/5) μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στο Ηράκλειο της Κρήτης, με πάνω από 20 έρευνες σε σπίτια, που μεταξύ άλλων εμπλέκονται και πρόσωπα που έχουν αποκομίσει παράνομα χρήματα μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ δηλώνοντας ανύπαρκτο ζωικό κεφάλαιο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του FLASH, την επιχείρηση συντονίζει η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ηρακλείου, συμμετέχουν πάνω από 200 αστυνομικοί, ενώ πέρα από παράνομα χρήματα, έχουν επίσης εντοπιστεί όπλα και ναρκωτικά.

Συνολικά έχουν γίνει 22 έρευνες σε σπίτια και ποιμνιοστάσια στους τρεις νομούς της Κρήτης.

Στο στόχαστρο των Αρχών τρεις οικογένειες

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, πρόκειται για μία υπόθεση στην οποία εργάζονται εδώ και μήνες οι αστυνομικοί της Δίωξης με βασικούς κατηγορουμένους να είναι τρεις εγκληματικές ομάδες - οικογένειες.

Μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 16 συλλήψεις ενώ συνολικά υπάρχουν 76 άτομα που αντιμετωπίζουν διάφορες κατηγορίες.

Παράλληλα, από τις μέχρι στιγμής έρευνες έχουν κατασχεθεί από τις Αρχές:

Α) ναρκωτικά (κοκαΐνη και χασίς)

Β) όπλα και φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων

Γ) διάφορα χρηματικά ποσά

Δ) 12 αυτοκίνητα και 1 μοτοσικλέτα

Ε) χιλιάδες ενώτια προβάτων

Στ) αυτόματος μετρητής χρημάτων

Ζ) πάνω από 50 τραπεζικοί λογαριασμοί, οι οποίοι έχουν δεσμευθεί μέσω ΑΑΔΕ.

Πρόκειται για μία πολυεπίπεδη και πολυσύνθετη αστυνομική επιχείρηση λόγω των πολυάριθμων «στόχων» και της αναγκαιότητας να διεξαχθούν ταυτόχρονες έρευνες σε υπόπτους και σπίτια υπό το φόβο διαρροών, διαφυγής και καταστροφής ευρημάτων.

Την εποπτεία και τον συντονισμό της επιχείρησης έχει η Δίωξη Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, ενώ στις έρευνες συμμετέχουν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, στελέχη της ΕΚΑΜ Κρήτης, ΟΠΚΕ και των ΤΑΕ Μυλοποτάμου, Μεσσαράς και Ηρακλείου.