Ελλάδα ΟΠΕΚΕΠΕ Κρήτη Εγκληματική Οργάνωση

Κρήτη: Νέα επιχείρηση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ - 20 συλληφθέντες, 3 εκατομμύρια ευρώ τα «κλεμμένα»

Από Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι συνελήφθησαν τα φερόμενη μέλη της εγκληματικής οργάνωσης. Ανάμεσά τους 2 λογιστές.

Φωτό αρχείου: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΑΠΑΝΗΣ/EUROKINISSI
Φωτό αρχείου: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΑΠΑΝΗΣ/EUROKINISSI
Κώστας Παπαδόπουλος avatar
Κώστας Παπαδόπουλος

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Νέα επιχείρηση κατά εγκληματικής συμμορίας που σχετίζεται με απάτες του ΟΠΕΚΕΠΕ βρίσκεται σε εξέλιξη στην Κρήτη από το πρωί της Δευτέρας (25/5).

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, τα μέλη της συγκεκριμένης εγκληματικής οργάνωσης εμπλέκονται σε υπόθεση απάτης σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και σε ψευδή δήλωση.

Μέχρι στιγμής, έχουν συλληφθεί 20 μέλη της οργάνωσης από τις περιοχές του Ρεθύμνου, του Ηρακλείου, καθώς και του Λασιθίου, μεταξύ των οποίων 2 λογιστές και 3 υπεύθυνοι Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ).

Το παράνομο οικονομικό όφελος της συμμορίας ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ.

Η επιχείρηση πραγματοποιείται από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης της ΔΑΟΕ (Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος).

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Ελλάδα ΟΠΕΚΕΠΕ Κρήτη Εγκληματική Οργάνωση

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader