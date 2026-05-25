Κρήτη: Νέα επιχείρηση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ - 20 συλληφθέντες, 3 εκατομμύρια ευρώ τα «κλεμμένα»

Νέα επιχείρηση κατά εγκληματικής συμμορίας που σχετίζεται με απάτες του ΟΠΕΚΕΠΕ βρίσκεται σε εξέλιξη στην Κρήτη από το πρωί της Δευτέρας (25/5).

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, τα μέλη της συγκεκριμένης εγκληματικής οργάνωσης εμπλέκονται σε υπόθεση απάτης σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και σε ψευδή δήλωση.

Μέχρι στιγμής, έχουν συλληφθεί 20 μέλη της οργάνωσης από τις περιοχές του Ρεθύμνου, του Ηρακλείου, καθώς και του Λασιθίου, μεταξύ των οποίων 2 λογιστές και 3 υπεύθυνοι Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ).

Το παράνομο οικονομικό όφελος της συμμορίας ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ.

Η επιχείρηση πραγματοποιείται από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης της ΔΑΟΕ (Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος).