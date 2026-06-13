Κρήτη: Νεκρός 50χρονος μοτοσικλετιστής έπειτα από σφοδρή σύγκρουση με αυτοκίνητο

Τροχαίο δυστύχημα με έναν νεκρό μοτοσικλετιστή σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου 13 Ιουνίου στον κόμβο Αρχανών, στην Κρήτη.



Σύμφωνα με την ιστοσελίδα neakriti.gr, όλα έγιναν όταν αυτοκίνητο, που οδηγούσε ηλικιωμένος φέρεται να επιχείρησε αναστροφή, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με τη διερχόμενη μοτοσικλέτα.

Φωτ. NEAKRITII.GR

Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, με τον 50χρονο αναβάτη να τραυματίζεται βαρύτατα. Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.



Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το θανατηφόρο τροχαίο διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.