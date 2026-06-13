Ελλάδα Τροχαίο Κρήτη Local News

Κρήτη: Νεκρός 50χρονος μοτοσικλετιστής έπειτα από σφοδρή σύγκρουση με αυτοκίνητο

Το θανατηφόρο τροχαίο προκλήθηκε όταν ο ηλικιωμένος οδηγός του ΙΧ επιχείρησε να κάνει αναστροφή στον κόμβο των Αρχανών.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ/Φωτ. αρχείου EUROKINISSI
Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ/Φωτ. αρχείου EUROKINISSI
Παναγιώτης Σπανός avatar
Παναγιώτης Σπανός

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Τροχαίο δυστύχημα με έναν νεκρό μοτοσικλετιστή σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου 13 Ιουνίου στον κόμβο Αρχανών, στην Κρήτη.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα neakriti.gr, όλα έγιναν όταν αυτοκίνητο, που οδηγούσε ηλικιωμένος φέρεται να επιχείρησε αναστροφή, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με τη διερχόμενη μοτοσικλέτα.

Φωτ. NEAKRITII.GR
Φωτ. NEAKRITII.GR

Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, με τον 50χρονο αναβάτη να τραυματίζεται βαρύτατα. Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το θανατηφόρο τροχαίο διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Ελλάδα Τροχαίο Κρήτη Local News

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader