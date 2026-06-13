Κρήτη: Νεκρός 50χρονος μοτοσικλετιστής έπειτα από σφοδρή σύγκρουση με αυτοκίνητο
Το θανατηφόρο τροχαίο προκλήθηκε όταν ο ηλικιωμένος οδηγός του ΙΧ επιχείρησε να κάνει αναστροφή στον κόμβο των Αρχανών.
Τροχαίο δυστύχημα με έναν νεκρό μοτοσικλετιστή σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου 13 Ιουνίου στον κόμβο Αρχανών, στην Κρήτη.
Σύμφωνα με την ιστοσελίδα neakriti.gr, όλα έγιναν όταν αυτοκίνητο, που οδηγούσε ηλικιωμένος φέρεται να επιχείρησε αναστροφή, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με τη διερχόμενη μοτοσικλέτα.
Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, με τον 50χρονο αναβάτη να τραυματίζεται βαρύτατα. Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το θανατηφόρο τροχαίο διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.