Κρήτη: Νεκρός 94χρονος που έπεσε στο κενό από τα Ενετικά Τείχη στο Ηράκλειο

Τραγωδία σημειώθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης το Σάββατο (04/04), με έναν ηλικιωμένο να χάνει τη ζωή του στο νοσοκομείο όπου νοσηλευόταν, έπειτα από πτώση από τα Ενετικά Τείχη.



Ο άτυχος 94χρονος, που έπεσε το πρωί από τα Ενετικά Τείχη, πίσω από το Άγαλμα του Ελευθερίου Βενιζέλου, άφησε την τελευταία του πνοή στη ΜΕΘ του Βενιζελείου Νοσοκομείου Ηρακλείου όπου νοσηλευόταν διασωληνωμένος, όπως μεταδίδει η ιστοσελίδα Cretalive.gr.



Τα τραύματα που είχε υποστεί ήταν πολλαπλά και βαρύτατα, με την κατάστασή του να κρίνεται εξαρχής μη αναστρέψιμη, είπε σε δηλώσεις του ο διοικητής του νοσοκομείου.



Σημειώνεται ότι ο ηλικιωμένος έπεσε από ύψος οκτώ μέτρων.