Κρήτη: Πρόβατο έκανε τις βόλτες του στο κέντρο του Ηρακλείου προκαλώντας χαμόγελα

Ένα σπαρταριστό σκηνικό εκτυλίχθηκε από το πρωί του Σαββάτου 27 Ιουνίου στο Ηράκλειο καθώς ένα πρόβατο προκάλεσε αναστάτωση πραγματοποιώντας ένα πολύωρο... τουρ στους κεντρικούς δρόμους της πόλης, προκαλώντας έκπληξη και χαμόγελα στους περαστικούς



Κι όμως, δεν πρόκειται για φάρσα. Το συμπαθέστατο τετράποδο, άγνωστο μέχρι στιγμής σε ποιον ανήκει και από πού ξέφυγε, περιφερόταν επί ώρες στους δρόμους του Ηρακλείου, με πολίτες να το βλέπουν να περνά από διαφορετικές συνοικίες και να μένουν άφωνοι, σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ της ιστοσελίδας Nea Kriti.



Η απρόσμενη διαδρομή του πέρασε από τη Θέρισο, τον Μασταμπά, συνέχισε στη Λεωφόρο Δημοκρατίας και έφτασε μέχρι τις αρχές της Ικάρου, δημιουργώντας ένα απίστευτο σκηνικό στο κέντρο της πόλης.



Η... περιπέτεια ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 16:00, όταν, ύστερα από πολύωρη... καταδίωξη, το πρόβατο ακινητοποιήθηκε στην περιοχή μεταξύ της Λεωφόρου Δημοκρατίας και της Ικάρου, δίνοντας τέλος σε μια από τις πιο ασυνήθιστες «καταδιώξεις» που έχουν καταγραφεί στο Ηράκλειο.



Το περιστατικό προκάλεσε έντονο ενδιαφέρον, με αρκετούς πολίτες να απαθανατίζουν το... ασυνήθιστο δρομολόγιο του τετράποδου επισκέπτη, χαρίζοντας μια διαφορετική νότα στην καθημερινότητα της πόλης.