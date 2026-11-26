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Ανθρώπινη σορός σε προχωρημένη σήψη, εντοπίστηκε σήμερα το απόγευμα στην περιοχή Ασπρόλιθος του Γούδουρα Σητείας.

Την σορό εντόπισε ιδιώτης που ενημέρωσε τις αρχές. Από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Κρήτης παραγγέλθηκε ιατροδικαστική εξέταση και η σορός μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ηρακλείου.

Την προανάκριση ενεργεί το λιμεναρχείο Ιεράπετρας.