Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οι 22 συλληφθέντες για παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ

Λίγο μετά τις 08:00 το πρωί οδηγήθηκαν στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, στην οδό Λουκάρεως, οι 22 συλληφθέντες που φέρονται να εμπλέκονται στο μεγάλο σκάνδαλο παράνομων επιδοτήσεων στην Κρήτη, το οποίο βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών των διωκτικών Αρχών.

Οι κατηγορούμενοι συνελήφθησαν έπειτα από ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης και αρχικά μεταφέρθηκαν στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου, όπου και κρατήθηκαν μέχρι την προσαγωγή τους στην Αθήνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τις διωκτικές Αρχές, η δράση του κυκλώματος φέρεται να έχει προκαλέσει οικονομική ζημία που ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, μέσω παράνομων επιδοτήσεων και αμφιλεγόμενων δηλώσεων. Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι πρόκειται για την τρίτη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιείται μέσα σε διάστημα λίγων ημερών, στοιχείο που αποτυπώνει το εύρος της έρευνας και την έκταση της υπόθεσης.

Την ίδια ώρα, οι έρευνες των αστυνομικών αρχών συνεχίζονται με αμείωτη ένταση σε ολόκληρη την Κρήτη, καθώς εξετάζονται νέα στοιχεία και πιθανές διασυνδέσεις προσώπων που φέρονται να σχετίζονται με το κύκλωμα.