Κρήτη: Συγκινεί το βίντεο αποχαιρετισμού για τη Μαρία Αντωνογιαννάκη - «Καλό ταξίδι στο φως»

Κάνε κλικ και δες περισσότερο Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Σε κλίμα βαθιάς οδύνης βρίσκεται ο δημοσιογραφικός κόσμος της Κρήτης μετά τον θάνατο της 46χρονης δημοσιογράφου Μαρίας Αντωνογιαννάκη.

Η είδηση του θανάτου της προκάλεσε σοκ στην τοπική κοινωνία, καθώς η δημοσιογράφος βρέθηκε νεκρή μέσα στο αυτοκίνητό της, γεγονός που έχει συγκλονίσει συναδέλφους και κατοίκους της Κρήτης.

Και την Δευτέρα (6/7), το κλίμα στην κηδεία της άτυχης γυναίκας ήταν πολύ βαρύ.

Ο Όμιλος του ΚΡΗΤΗ TV δημοσίευσε συγκινητικό βίντεο στη μνήμη της, αποχαιρετώντας τη συνάδελφό τους με λόγια βαθιάς θλίψης.

«Αποχαιρετάμε το δικό μας κορίτσι, την Μαρία μας, που ήταν η χαρά του δημοσιογραφικού τμήματος, που έφυγε τόσο νωρίς και τόσο άδικα», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Στο ίδιο μήνυμα, οι συνάδελφοί της σημειώνουν ότι η αίθουσα σύνταξης είναι πλέον «πιο φτωχή», εκφράζοντας τη βαθιά τους οδύνη για την απώλειά της.

«Καλό ταξίδι στο φως Μαρία μας… δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ», αναφέρεται στο συγκινητικό αντίο του ομίλου.

Η απώλειά της έχει προκαλέσει έντονη συγκίνηση τόσο στον δημοσιογραφικό χώρο όσο και στην τοπική κοινωνία της Κρήτης, όπου η παρουσία της ήταν ιδιαίτερα γνωστή και εκτιμητή.