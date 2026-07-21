Σούδα: Το επιβατικό πλοίο ΕΛΥΡΟΣ «τράκαρε» με εμπορικό μέσα στο λιμάνι - Η στιγμή της σύγκρουσης

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Ναυτικό ατύχημα, το οποίο ευτυχώς δεν είχε δυσάρεστη εξέλιξη, σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης (21/7) στο λιμάνι της Σούδας, όταν δύο πλοία συγκρούστηκαν κατά τη διάρκεια ελιγμών εντός της λιμενολεκάνης.

Το περιστατικό σημειώθηκε ανάμεσα στο επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο ΕΛΥΡΟΣ και το φορτηγό πλοίο τύπου Ro Ro Iosif K., την ώρα που τα δύο πλοία πραγματοποιούσαν κινήσεις αναχώρησης και πρόσδεσης αντίστοιχα.

Η στιγμή της σύγκρουσης:

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, το ΕΛΥΡΟΣ είχε ξεκινήσει τη διαδικασία απόπλου από το λιμάνι, ενώ την ίδια στιγμή το Ro Ro Cargo πραγματοποιούσε ελιγμούς προκειμένου να δέσει. Κατά τη διάρκεια των χειρισμών σημειώθηκε η σύγκρουση.

Σημειώνεται πως από το περιστατικό δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί επιβατών ή μελών πληρωμάτων.

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Έρευνα από τις λιμενικές αρχές

Το Ro Ro Cargo Iosif K. προσέδεσε με ασφάλεια στο λιμάνι της Σούδας, παρουσία στελεχών των λιμενικών αρχών, οι οποίες έχουν ξεκινήσει τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα.

Οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν τα δεδομένα των χειρισμών των δύο πλοίων, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της σύγκρουσης.

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Παράλληλα, έχει απαγορευτεί προσωρινά ο απόπλους και των δύο πλοίων, μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες επιθεωρήσεις και να εκδοθούν τα προβλεπόμενα πιστοποιητικά αξιοπλοΐας από τον αρμόδιο νηογνώμονα.

Το περιστατικό αντιμετωπίζεται μέχρι στιγμής ως ελεγχόμενο, καθώς δεν υπήρξαν ανθρώπινες απώλειες ή περιβαλλοντικές επιπτώσεις.