Κρήτη: Συλλήψεις για όπλα, ληστεία και ξυλοδαρμό σε Ρέθυμνο και Ιεράπετρα - Χειροπέδες σε 7 άτομα

Δύο διαφορετικές αστυνομικές επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν στην Κρήτη, οδηγώντας συνολικά στη σύλληψη επτά ατόμων για υποθέσεις που αφορούν παράνομη κατοχή όπλων και ληστεία.

Στην πρώτη περίπτωση, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων συνέλαβαν, σε περιοχή του Δήμου Αγίου Βασιλείου, δύο Έλληνες ηλικίας 24 και 59 ετών, οι οποίοι κατηγορούνται για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Οι συλλήψεις έγιναν έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών και έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στο σπίτι και σε αποθηκευτικό χώρο των δύο ανδρών. Κατά τη διάρκεια των ερευνών κατασχέθηκαν δύο κυνηγετικά όπλα, για τα οποία, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., δεν τηρούνταν οι προβλεπόμενοι όροι ασφαλούς κατοχής και φύλαξης, ένα σκοπευτικό πιστόλι με δύο γεμιστήρες, 40 φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων, ένας κάλυκας και ένα κινητό τηλέφωνο.

Οι δύο συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα, ενώ την προανάκριση έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.

Πέντε συλλήψεις για ληστεία στην Ιεράπετρα

Σε ξεχωριστή υπόθεση, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιεράπετρας προχώρησαν στη σύλληψη πέντε αλλοδαπών, ηλικίας από 27 έως 34 ετών, οι οποίοι κατηγορούνται για ληστεία σε βάρος 25χρονου ομοεθνή τους.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι πέντε άνδρες επιτέθηκαν στον 25χρονο σε περιοχή του Δήμου Ιεράπετρας κατά τις μεταμεσονύκτιες ώρες της Πέμπτης, του προκάλεσαν σωματικές βλάβες και του αφαίρεσαν 1.000 ευρώ.

Μετά την καταγγελία του περιστατικού, οι αστυνομικοί εξαπέλυσαν άμεσα αναζητήσεις, εντόπισαν τους φερόμενους δράστες και τους πέρασαν χειροπέδες. Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ και οι πέντε συλληφθέντες θα οδηγηθούν στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.