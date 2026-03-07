Κρήτη: Σύλληψη 70χρονου για κατοχή ναρκωτικών

Στη σύλληψη ενός 70 χρονου στο Ηράκλειο, στην Κρήτη, για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων.



Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 70χρονος εντοπίστηκε τη στιγμή που επιβιβαζόταν στο όχημά του και ακινητοποιήθηκε.



Σε έρευνα που έγινε τόσο στο όχημα, όσο και στο σπίτι του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 6 συσκευασίες που περιείχαν 655,7 γραμμάρια κάνναβης, 7 συσκευασίες που περιείχαν αποξηραμένα τμήματα δενδρυλλίων κάνναβης συνολικού βάρους 2 κιλών και 310 γραμμαρίων, μια ζυγαριά και ένας τρίφτης.



Την προανάκριση ενεργεί το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.