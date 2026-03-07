Κρήτη: Σύλληψη 70χρονου για κατοχή ναρκωτικών
Στο αυτοκίνητο και το σπίτι του συλληφθέντος βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συσκευασίες με τρία κιλά χασίς.
Στη σύλληψη ενός 70 χρονου στο Ηράκλειο, στην Κρήτη, για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων.
Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 70χρονος εντοπίστηκε τη στιγμή που επιβιβαζόταν στο όχημά του και ακινητοποιήθηκε.
Σε έρευνα που έγινε τόσο στο όχημα, όσο και στο σπίτι του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 6 συσκευασίες που περιείχαν 655,7 γραμμάρια κάνναβης, 7 συσκευασίες που περιείχαν αποξηραμένα τμήματα δενδρυλλίων κάνναβης συνολικού βάρους 2 κιλών και 310 γραμμαρίων, μια ζυγαριά και ένας τρίφτης.
Την προανάκριση ενεργεί το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.