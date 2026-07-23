Κρήτη: Συνελήφθη για κακουργηματικές πράξεις ο ιατροδικαστής Χανιών - Χειροπέδες και σε δικηγόρο

Αίσθηση έχει προκαλέσει η είδηση της σύλληψης του ιατροδικαστή Χανιών, της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Κρήτης, στο πλαίσιο μεγάλης αστυνομικής έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη και αφορά υπόθεση κακουργηματικού χαρακτήρα.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του zarpanews.gr, η σύλληψη πραγματοποιήθηκε το πρωί της Πέμπτης (23/7), έπειτα από πολύμηνη έρευνα της Ασφάλειας και κατόπιν έκδοσης σχετικού εντάλματος σύλληψης για κακουργήματα που φέρονται να τελέστηκαν κατ' εξακολούθηση.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ακόμη δύο ατόμων. Πρόκειται για δικηγόρο από τα Χανιά, ο οποίος φέρεται να είχε αναλάβει ποινικές υποθέσεις στις οποίες, σύμφωνα με την έρευνα, έγινε χρήση παραποιημένων ιατροδικαστικών ή εργαστηριακών εξετάσεων που αφορούσαν κατηγορούμενους και όχι νεκροψίες.

Παράλληλα, συνελήφθη και υπάλληλος της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Κρήτης, ο οποίος υπηρετούσε σε εργαστηριακό πόστο και φέρεται, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, να είχε εμπλοκή στην αλλοίωση αποτελεσμάτων εξετάσεων.

Η υπόθεση αντιμετωπίζεται σε βαθμό κακουργήματος, ενώ η σχετική δικογραφία αναμένεται να διαβιβαστεί στην αρμόδια Εισαγγελία Πρωτοδικών για τις περαιτέρω δικαστικές ενέργειες.