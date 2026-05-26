Κρήτη: Τμήμα αντιαεροπορικού πυραύλου η άγνωστη νάρκη που βρέθηκε από ψαράδες

Νεότερες πληροφορίες ρίχνουν φως στο μεταλλικό αντικείμενο που εντοπίστηκε σε παραλιακή περιοχή της Κρήτης και προκάλεσε αναστάτωση στους κατοίκους και τους ψαράδες της περιοχής.

Το μεταλλικό αντικείμενο εντοπίστηκε σε βραχώδη ζώνη στην περιοχή του Αγίου Αντωνίου στο Λασίθι Κρήτης, ανάμεσα στη Μίλατο και την Ελούντα.

Σύμφωνα με πηγές από το Πεντάγωνο, πρόκειται για απάρτιο από βληθέντα πύραυλο του αντιαεροπορικού συστήματος OSA–AK, το οποίο αποτελεί ρωσικής προέλευσης οπλικό σύστημα και βρίσκεται στη δύναμη του Ελληνικού Στρατού Ξηράς από το 1992. Οι ίδιες πηγές υπενθυμίζουν ότι στις αρχές Μαΐου είχε πραγματοποιηθεί εκπαιδευτική βολή, γεγονός που συνδέεται με την παρουσία του αντικειμένου στο σημείο.

Η κατάσταση αξιολογήθηκε άμεσα από τις αρμόδιες αρχές, με ειδικό κλιμάκιο των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων να αναλαμβάνει πλήρως τη διαχείριση και απομάκρυνσή του. Όπως τονίζεται, το εύρημα δεν εγκυμονεί κανέναν κίνδυνο