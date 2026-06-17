Κρήτη: Η στιγμή που 14χρονος πέφτει σε λακκούβα με πατίνι και χτυπάει σοβαρά

Έντονη ανησυχία προκαλούν τα δύο σοβαρά περιστατικά με ηλεκτρικά πατίνια που καταγράφηκαν στην Κρήτη, με αποτέλεσμα δύο ανήλικοι να νοσηλεύονται σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ).

Το πρώτο ατύχημα σημειώθηκε την περασμένη Κυριακή (14/6) στις Δαφνές Ηρακλείου, όταν ένας 14χρονος, έχασε τον έλεγχο του ηλεκτρικού πατινιού του και έπεσε στο οδόστρωμα, όπου υπέστη σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Σύμφωνα με την οικογένειά του, το παιδί κατευθυνόταν προς το σπίτι της γιαγιάς του όταν το πατίνι προσέκρουσε σε λακκούβα, με αποτέλεσμα να ανατραπεί βίαια. Οι γιατροί παρακολουθούν στενά την πορεία της υγείας του και έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία αφύπνισής του, ενώ η κατάστασή του παρουσιάζει σημάδια βελτίωσης.

Ο πατέρας του 14χρονου, μιλώντας στο MEGA, περιέγραψε τις δραματικές στιγμές που ακολούθησαν το ατύχημα, τονίζοντας πως το παιδί υπέστη δύο κατάγματα στο κρανίο. Παράλληλα, εξαπέλυσε βολές κατά των αρμόδιων αρχών για την κατάσταση του οδικού δικτύου, υποστηρίζοντας ότι η κακή συντήρηση των δρόμων συνέβαλε καθοριστικά στο περιστατικό.

«Περιμένουμε να ξυπνήσει το παιδί. Είμαστε μέρα και νύχτα έξω από τη ΜΕΘ και ελπίζουμε στο καλύτερο», ανέφερε χαρακτηριστικά, ζητώντας να ληφθούν άμεσα μέτρα για την αποκατάσταση των επικίνδυνων σημείων στο οδικό δίκτυο.

Και άλλο σοβαρό περιστατικό με πατίνι

Λίγες ώρες αργότερα καταγράφηκε και δεύτερο σοβαρό περιστατικό, αυτή τη φορά στο Ρέθυμνο. Ένας 16χρονος, υπό συνθήκες που διερευνώνται, έχασε τον έλεγχο του ηλεκτρικού πατινιού που οδηγούσε και έπεσε από γέφυρα.

Η πτώση αποδείχθηκε ιδιαίτερα σφοδρή, με αποτέλεσμα ο ανήλικος να τραυματιστεί σε διάφορα σημεία του σώματός του. Οι γιατροί έκριναν αναγκαία τη νοσηλεία του στη ΜΕΘ, ωστόσο σύμφωνα με τις πληροφορίες η ζωή του δεν διατρέχει κίνδυνο.