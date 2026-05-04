Κρητικό πεντοζάλι στην «καρδιά» της Νέας Υόρκης – Viral βίντεο από την Times Square

Τον γύρο των social media κάνει ένα βίντεο που δείχνει μια παρέα Ελλήνων να χορεύει κρητικό πεντοζάλι στην Times Square, μεταφέροντας τον ρυθμό και την παράδοση της Κρήτης στο κέντρο της Νέας Υόρκης.

Στο βίντεο, που έχει τραβηχτεί σε ένα από τα πιο πολυσύχναστα σημεία του Μανχάταν, η ομάδα χορευτών εμφανίζεται να εκτελεί τον πολεμικό κρητικό χορό υπό τους ήχους παραδοσιακής μουσικής, τραβώντας αμέσως την προσοχή περαστικών και τουριστών.

Πρόκειται για μια ομάδα χορευτών από τον Όμιλο ΦΙΛΠΑ Τσιπλακούλη Λάρισας.

Το στιγμιότυπο έχει γίνει viral συγκεντρώνοντας χιλιάδες προβολές και likes στα social media.