Κροκόδειλος ή φάρσα; Η Τοσκάνη ζει στους ρυθμούς ενός ερπετού και κερνάει κοκτέιλ με το όνομά του

Ένα μικρό χωριό στην καρδιά της Τοσκάνης έχει μετατραπεί στο πιο απρόσμενο αξιοθέατο της Ιταλίας. Αφορμή στάθηκε μια φωτογραφία που φέρεται να απεικονίζει έναν κροκόδειλο να αναδύεται από τα νερά μιας λίμνης, πυροδοτώντας ένα κύμα φημών, ερευνών και... τουριστικής φρενίτιδας.



Μια εικόνα που αναστάτωσε την Τοσκάνη



Όλα ξεκίνησαν πριν από περίπου δύο μήνες, όταν ένας συντηρητής της λίμνης στο χωριό Μασιάνο, περίπου 43 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Φλωρεντίας, κατέγραψε με τον φακό του μια εικόνα που προκάλεσε σοκ.



Στη φωτογραφία διακρίνεται ένα ζώο που μοιάζει εντυπωσιακά με κροκόδειλο να ξεπροβάλλει από τα νερά. Η εικόνα προκάλεσε αναστάτωση στους κατοίκους, οι οποίοι άρχισαν να αναρωτιούνται αν πράγματι ένα τέτοιο ερπετό κρύβεται στη λίμνη της περιοχής.

Ο «κυνηγός κροκοδείλων» μπήκε στο παιχνίδι



Ο ιδιοκτήτης της λίμνης ενημέρωσε άμεσα τις τοπικές αρχές και αποφάσισε να αναθέσει την υπόθεση στον Γάλλο ειδικό Olivier Behra, γνωστό για τη δράση του στην προστασία και διαχείριση άγριων ερπετών.



Ο Behra εγκατέστησε φωτοπαγίδες και ειδικό μεταλλικό κλουβί, όμως οι πρώτες προσπάθειες δεν απέδωσαν καρπούς.



Παρά την αποτυχία εντοπισμού του ζώου, ο ίδιος εκτιμά ότι, εφόσον πρόκειται όντως για κροκόδειλο, έχει μήκος λίγο μεγαλύτερο από 1,5 μέτρο και δεν αποτελεί άμεση απειλή για τους ανθρώπους, εκτός ίσως από όποιον επιχειρήσει να τον συλλάβει.



Η έρευνα αναμένεται να συνεχιστεί τον Σεπτέμβριο, όταν η στάθμη της λίμνης θα έχει πέσει και οι συνθήκες θα είναι ευνοϊκότερες.

Πώς βρέθηκε ένας κροκόδειλος στη λίμνη;



Το επικρατέστερο σενάριο αναφέρει ότι το ζώο ζούσε παράνομα σε ιδιωτική κατοχή και δραπέτευσε πριν από περίπου τρία χρόνια, όταν πλημμύρες έπληξαν την περιοχή.



Η λίμνη, με βάθος περίπου 15 μέτρων, διαθέτει άφθονα ψάρια, προσφέροντας ιδανικές συνθήκες επιβίωσης για ένα τέτοιο ερπετό, ενώ οι απότομες όχθες και η περίφραξη θεωρείται ότι περιορίζουν τις πιθανότητες διαφυγής του.

Η τεχνητή νοημοσύνη... βλέπει κροκόδειλο



Σύμφωνα με συγγενή του ιδιοκτήτη της λίμνης, η φωτογραφία εξετάστηκε από εξειδικευμένη ομάδα τεχνητής νοημοσύνης στη Φλωρεντία, η οποία κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν πρόκειται για ψηφιακή αλλοίωση.



Παρά ταύτα, οι αρχές αποφεύγουν μέχρι στιγμής να επιβεβαιώσουν ή να διαψεύσουν την ύπαρξη του ζώου, αφήνοντας χώρο για κάθε είδους εικασίες.



Την ίδια ώρα, αρκετοί κάτοικοι υποστηρίζουν ότι έχουν μειωθεί οι εμφανίσεις πάπιων και ερωδιών στη λίμνη, αποδίδοντας το γεγονός στον μυστηριώδη επισκέπτη. Άλλοι, πάλι, κάνουν λόγο για... σαρκοφάγες χελώνες, γιγάντια καβούρια ή ακόμη και μεταλλαγμένες καραβίδες.

Από τον φόβο... στα κοκτέιλ και τα αναμνηστικά



Εκεί που κάποιοι είδαν κίνδυνο, οι κάτοικοι του Masiano είδαν ευκαιρία.



Το χωριό έχει αγκαλιάσει την απρόσμενη δημοσιότητα, προσελκύοντας επισκέπτες από κάθε γωνιά της Ιταλίας που ελπίζουν να δουν τον περίφημο κροκόδειλο.



Τοπικά καταστήματα σερβίρουν πλέον το κοκτέιλ «Masiano Crocodile», ενώ ακόμη και η ποδοσφαιρική ομάδα νέων άλλαξε όνομα σε «Masiano Crocodiles», με παίκτη να πανηγυρίζει γκολ φορώντας στολή κροκόδειλου.

Αν αποδειχθεί φάρσα...



Υπάρχει όμως και η άλλη όψη της υπόθεσης. Αν τελικά διαπιστωθεί ότι ο κροκόδειλος δεν υπήρξε ποτέ, ο συντηρητής που υπέβαλε την επίσημη αναφορά στις αρχές ενδέχεται να βρεθεί αντιμέτωπος με κατηγορίες για ψευδή συναγερμό, αντιμετωπίζοντας ποινή φυλάκισης έως έξι μήνες και χρηματικό πρόστιμο.



Μέχρι τότε, η μικρή κοινότητα της Τοσκάνης συνεχίζει να ζει με το μεγαλύτερο μυστήριο του φετινού καλοκαιριού, περιμένοντας να μάθει αν ο διάσημος πλέον κροκόδειλος είναι πραγματικότητα ή απλώς ένας αστικός μύθος που μετατράπηκε σε... τουριστική ατραξιόν.

Με πληροφορίες από τη Daily Mail