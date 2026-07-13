Κρονάκη-Ιορδανίδης επιστρέφουν στην ΕΡΤ το χειμώνα- Μέχρι τότε κολυμπούν με τρέιλερ (βίντεο)

Η Ζωή Κρονάκη και ο Τάσος Ιορδανίδης αποχαιρέτησαν για το καλοκαίρι και ανανέωσαν το ραντεβού τους για τη νέα τηλεοπτική σεζόν. Πολύ γρήγορα ακολούθησς το πρώτο τρέιλερ γεμάτο χιούμορ και... καλοκαίρι.

Δείτε το βίντεο:

Σήμερα προβλήθηκε και το δεύτερο τρέιλερ, με πρωταγωνιστή τον Τάσο Ιορδανίδη, ο οποίος δίνει άλλο ένα κομμάτι της διάθεσης του τηλεοπτικου διδύμου.

Δείτε το βίντεο:

Σήμερα ήρθε στη δημοσιότητα και το δεύτερο τρέιλερ, με πρωταγωνιστή αυτή τη φορά τον Τάσο Ιορδανίδη, ο οποίος δίνει τη δική του συνέχεια στην απολαυστική ιστορία, ανεβάζοντας ακόμη περισσότερο την προσμονή για την επιστροφή της εκπομπής στις οθόνες μας.

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