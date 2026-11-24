Συναγερμός έχει προκαλέσει ένα ρωσικό πολεμικό πλοίο που έπλεε κοντά στις ακτές της Βρετανίας και φέρεται να συνδέεται με περιστατικά εκτεταμένων παρεμβολών σε συστήματα GPS περίπου 140 αεροσκαφών, μεταξύ των οποίων πτήσεις των British Airways, Ryanair και easyJet.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του iPaper, το περιστατικό καταγράφηκε στις 9 Νοεμβρίου, όταν δεκάδες αεροσκάφη φέρονται να έχασαν προσωρινά το σήμα GPS, με τις επιπτώσεις να γίνονται αισθητές σε πτήσεις που κινούνταν στον ευρωπαϊκό εναέριο χώρο, όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα της Sun.

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι, εφόσον αποδειχθεί πως πίσω από την ενέργεια βρίσκεται η Ρωσία του Βλαντίμιρ Πούτιν, θα πρόκειται για σημαντική κλιμάκωση των υβριδικών επιχειρήσεων και των ηλεκτρονικών παρεμβολών που έχουν καταγραφεί τα τελευταία χρόνια.

Στο στόχαστρο πτήσεις των Ryanair, easyJet και British Airways

Μεταξύ των αεροσκαφών που φέρονται να επηρεάστηκαν ήταν πτήση της Ryanair από το Εδιμβούργο προς τη Ρώμη, καθώς και αεροσκάφος της easyJet που εκτελούσε δρομολόγιο από το Μάντσεστερ προς την Αίγυπτο.

Παράλληλα, σύμφωνα με το δημοσίευμα, προβλήματα αντιμετώπισε και πτήση της British Airways από το Λονδίνο προς τη Στοκχόλμη. Οι παρεμβολές φέρεται να είχαν διάρκεια περίπου 20 λεπτών, προκαλώντας προσωρινή απώλεια του σήματος GPS.

Η τεχνική που χρησιμοποιήθηκε είναι γνωστή ως GPS jamming. Πρόκειται για τη μετάδοση ισχυρών ραδιοσημάτων, τα οποία υπερκαλύπτουν τα σήματα των δορυφόρων, εμποδίζοντας τα συστήματα πλοήγησης να υπολογίσουν με ακρίβεια τη θέση και τον χρόνο.

Αν και οι πιλότοι διαθέτουν εναλλακτικά συστήματα πλοήγησης, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιήσουν σε ανάλογες περιπτώσεις, οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις αντιμετωπίζουν πλέον τις συγκεκριμένες παρεμβολές ως αυξανόμενη απειλή. Χιλιάδες αεροσκάφη έχουν ήδη βρεθεί αντιμέτωπα με αντίστοιχα περιστατικά τα τελευταία χρόνια.

Ρωσικό πολεμικό πλοίο 190 μίλια από τις βρετανικές ακτές

Το σημείο από το οποίο φέρεται να προήλθαν οι παρεμβολές εντοπίστηκε περίπου 190 μίλια από τις βρετανικές ακτές, στη Βόρεια Θάλασσα, όπου εκείνη την περίοδο έπλεε ρωσικό πολεμικό πλοίο.

Το ρωσικό σκάφος φέρεται να συνόδευε τα πλοία Lady R, Lady D και Maia-1, τα οποία, σύμφωνα με τις πληροφορίες, συνδέονται με τη μεταφορά στρατιωτικού φορτίου.

Την ίδια στιγμή, η συγκεκριμένη νηοπομπή φέρεται να παρακολουθούνταν από ναυτικές δυνάμεις του ΝΑΤΟ, ενώ τα ρωσικά πλοία είχαν κατεύθυνση προς τη Μάγχη.

Περίπου 40 αεροσκάφη εκτιμάται ότι επηρεάστηκαν από τις παρεμβολές ενώ βρίσκονταν εντός ή κοντά στον βρετανικό εναέριο χώρο, σύμφωνα με ομάδα ανάλυσης πληροφοριών στον τομέα της αεροπορίας.

«Εάν ευθύνεται η Ρωσία, πρόκειται για κλιμάκωση»

Ο ειδικός στον ηλεκτρονικό πόλεμο, δρ Τόμας Γουίνινγκτον (Thomas Withington), εκτίμησε ότι, εάν επιβεβαιωθεί η ρωσική εμπλοκή, θα πρόκειται για σαφή εντατικοποίηση των παρεμβολών που έχουν καταγραφεί μέχρι σήμερα.

«Είναι η πρώτη φορά, απ’ όσο γνωρίζω, που βλέπουμε κάτι τέτοιο τόσο δυτικά. Ωστόσο, δεν πιστεύω ότι θα είναι και η τελευταία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι ανησυχίες εντείνονται καθώς ένα αντίστοιχο περιστατικό, εάν συνδυαστεί με άλλες δυσλειτουργίες στα συστήματα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, θα μπορούσε να δημιουργήσει εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες.

Πρώην αξιωματούχος των ολλανδικών υπηρεσιών πληροφοριών, ο οποίος σήμερα διευθύνει εταιρεία αεροπορικής ασφάλειας, προειδοποίησε ότι ένας τέτοιος συνδυασμός θα μπορούσε να οδηγήσει σε ένα «σενάριο Αποκάλυψης».

Από την πλευρά του, ο Τζέιμς Ντρόξφορντ (James Droxford), πρώην αξιωματικός ναυτικών πληροφοριών, εκτίμησε ότι το πιθανότερο είναι οι παρεμβολές να προήλθαν από το ρωσικό πολεμικό πλοίο και όχι από τα εμπορικά σκάφη που συνόδευε.

Όπως υποστήριξε, το περιστατικό ενδέχεται να συνδέεται με την παρουσία και την παρακολούθηση της ρωσικής νηοπομπής από το ΝΑΤΟ.

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Ράμσεϊ Φάραγκερ (Ramsey Faragher), διευθύνων σύμβουλος του Royal Institute of Navigation, εκτίμησε ότι η πηγή των παρεμβολών ήταν πιθανότατα μια εξειδικευμένη στρατιωτική πλατφόρμα.

«Το Ηνωμένο Βασίλειο στάθηκε αρκετά τυχερό που το περιστατικό σημειώθηκε τόσο μακριά από τις ακτές του. Δεν θα θέλαμε τέτοιου επιπέδου παρεμβολές GPS να επεκταθούν σε δίκτυα κινητής τηλεφωνίας ή στους ψηφιακούς ραδιοφωνικούς σταθμούς DAB», ανέφερε.

Εκπρόσωπος της βρετανικής κυβέρνησης απέφυγε να σχολιάσει το περιστατικό, επικαλούμενος ζητήματα επιχειρησιακής ασφάλειας και πληροφοριών.