Κρουαζιέρα 2025: Ναύπλιο, Μονεμβασιά και Ανατολική Πελοπόννησος στον χάρτη

Οι αριθμοί της Ένωσης Λιμένων Ελλάδος (ΕΛΙΜΕ) για το 2025 έρχονται να επιβεβαιώσουν αυτό που φάνηκε καθαρά στις προκυμαίες της Πελοποννήσου. Η κρουαζιέρα κατέγραψε άλλη μια χρονιά σημαντικής ανόδου στα ελληνικά λιμάνια, με τον θαλάσσιο τουρισμό να ρίχνει άγκυρα στην Πελοπόννησο και να στηρίζει άμεσα τις τοπικές οικονομίες.

Η Ένωση Λιμένων Ελλάδος (ΕΛΙΜΕ) δημοσιοποίησε τα αναλυτικά στοιχεία κρουαζιέρας για το 2025. Σε εθνικό επίπεδο, η εικόνα είναι θετική: 6.129 αφίξεις κρουαζιερόπλοιων και 8.415.713 επιβάτες — αύξηση 11,7% και 6,2% αντίστοιχα σε σχέση με το 2024. Τέταρτη συνεχόμενη χρονιά ανόδου. Μέσα σε αυτόν τον πίνακα με 48 λιμάνια της χώρας, η Ανατολική Πελοπόννησος έχει τη δική της ιστορία να πει – και δεν είναι μονότονη.

Διαβάστε περισσότερα για το πρόβλημα του λιμανιού του Ναυπλίου, όπου κάθε φορά που κρουαζιερόπλοιο φτάνει στον Αργολικό κόλπο αγκυροβολεί αρόδο, στα ανοιχτά.