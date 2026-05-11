«Κρύο βρύσης» ή «κρύο» στο πλυντήριο; Η διαφορά στο πλύσιμο των ρούχων και την κατανάλωση

Οι επιλογές θερμοκρασίας στα σύγχρονα πλυντήρια συχνά μοιάζουν παρόμοιες, όμως οι ρυθμίσεις «κρύο βρύσης» και «κρύο» δεν λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο και μπορούν να επηρεάσουν τόσο το αποτέλεσμα της πλύσης όσο και την κατανάλωση ενέργειας. Η επιλογή «κρύο» χρησιμοποιεί κυρίως χαμηλές θερμοκρασίες νερού, ωστόσο σε αρκετές συσκευές προστίθεται μικρή ποσότητα ζεστού νερού ώστε να διατηρείται μια πιο σταθερή θερμοκρασία. Αυτό βοηθά το απορρυπαντικό να διαλύεται καλύτερα και βελτιώνει την απόδοση της πλύσης, ιδιαίτερα σε καθημερινά ή ελαφρώς λερωμένα ρούχα.

Δες ποια ρύθμιση συμφέρει περισσότερο και πότε πρέπει να χρησιμοποιείς το «κρύο βρύσης» ή το απλό «κρύο» για καλύτερο αποτέλεσμα.