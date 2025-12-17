Κρυβόταν ενώ λήστευαν την σύντροφο του - Η viral αντίδραση ενός τουρίστα στην Κολομβία

Η αντίδραση ενός τουρίστα στην Κολομβία, όταν προσπάθησαν να ληστέψουν τη σύντροφό του, έγινε viral στο διαδίκτυο. Το τρομακτικό περιστατικό καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας, και δείχνει το ζευγάρι να συνομιλεί στην είσοδο ενός κτιρίου, όταν ένας κακοποιός τους πλησιάζει κρατώντας πιθανότατα μαχαίρι και απειλεί την κοπέλα.

Η νεαρή γυναίκα, αν και τρομαγμένη, αντιστάθηκε με θάρρος, σπρώχνοντας τον δράστη και γρατζουνώντας τον. Παρά τις προσπάθειες του κακοποιού να την εκφοβίσει και να την ληστέψει, η γυναίκα συνέχισε να υπερασπίζεται τον εαυτό της. Ένας άλλος άντρας προσπάθησε να παρέμβει και να βοηθήσει την γυναίκα.

Τελικά ένας περαστικός, ο οποίος κρατούσε ένα κράνος μοτοσικλέτας, όρμησε και χτύπησε τον κακοποιό. Στη συνέχεια, τρεις ακόμη περαστικοί αναμείχθηκαν στην εμπλοκή, ακινητοποιώντας τον δράστη και αποτρέποντας την ληστεία. Στην συνέχεια το ζευγάρι των τουριστών εξαφανίζεται από το πλάνο.

Το περιστατικό προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στο διαδίκτυο. Χιλιάδες χρήστες επικρότησαν την αντίδραση της γυναίκας και την άμεση δράση των περαστικών, ενώ ειρωνεύτηκαν τη στάση του συντρόφου της, χαρακτηρίζοντάς τον δειλό και γελοιοποιώντας την αδράνειά του.