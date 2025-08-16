Ξεκίνα το σχολείο οργανωμένα! Η γραφική ύλη που χρειάζεσαι

Πέρα από τα βιβλία το backpack σου θα πρέπει να γεμίσει με αναγκαία αναλώσιμα! Τετράδια, στυλό, μαρκαδόροι, μολύβια και χρώματα είναι τα υλικά που κάνουν κάθε σχολική χρονιά μοναδική! Η γραφική ύλη είναι ίσως τα πιο διασκεδαστικά ψώνια για τη σχολική χρονιά! Και επειδή μας αρέσει αν περνάμε καλά σου έχουμε μια λίστα με τα υλικά που θα κάνουν την διαφορά!

1. Bic Στυλό Διαρκείας Cristal Πάχος Μύτης 1.0mm

Ξεκινάμε με κάτι κλασσικό! Στυλό BIC! Κανένα σακίδιο, καμία κασετίνα και κανένα συρτάρι δεν πρέπει να είναι χωρίς τουλάχιστον ένα BIC! Το στυλό που δανείζεις και δανείζεσαι, το στυλό που είναι το βασικό και το backup σου! Δεν είναι τυχαίο ότι είναι κλασσικό! Προσφέρει μεγάλη διάρκεια γραφής, και μελάνι που στεγνώνει γρήγορα χωρίς να αφήνει μουντζούρες. Μελάνι με βάση το λάδι που δεν διαλύεται ακόμα και αν έρθει σε επαφή με νερό. Ιδανικά για τη χρήση και από αριστερόχειρες, μιας και στεγνώνουν άμεσα χωρίς να αφήνουν μουντζούρες. Το Bic Cristal με το κλασικό εξαγωνικό κρυσταλλικό στέλεχος που σου επιτρέπει να διακρίνεις εύκολα πόσο μελάνι έχει ακόμα. Προσφέρει διαρκή γραφή χωρίς διακοπές και κηλίδες ενώ η μύτη πάχους 1.0mm ενδείκνυται για πλούσια, έντονη γραφή.

2. Pilot Στυλό Gel G-2 Με Λάστιχο & Κλιπ & Πάχος Μύτης 0.7mm

Το δεύτερο κλασσικό στυλό από την Pilot! Διαθέσιμο σε 9 διαφορετικά χρώματα, ώστε να διακρίνεις εύκολα τις σημειώσεις σου. Το μελάνι στεγνώνει γρήγορα πάνω στο χαρτί χαρίζοντας λεία, σταθερή και συνεχόμενη γραφή χωρίς κηλίδες και μουτζούρες. Η λαστιχένια λαβή του σχεδιασμένη έτσι ώστε να προσαρμόζεται με άνεση στα χέρια σας και να γράφετε ξεκούραστα. Η μύτη πάχους 0.7mm μπαινοβγαίνει με το πάτημα ενός κουμπιού εμποδίζοντας τυχών στέγνωμα του μελανιού. Διατίθεται και σε μέγεθος pocket για να το παίρνετε παντού μαζί σας! Αυτό που κάνει το Pilot να ξεχωρίζει είναι η λαβή με λάστιχο για ξεκούραστο κράτημα, το τέλειο στυλό για εξετάσεις και λεπτομερείς σημειώσεις!

3. STABILO Μαρκαδόρος Υπογράμμισης Boss

Ο βασικός σύντροφος στην μελέτη σου, ο κλασσικός μαρκαδόρος υπογράμμισης που είναι πάντα σύμμαχος μελέτης! Ο Stabilo Boss είναι ο μοναδικός μαρκαδόρος που διατίθεται σε 9 εντυπωσιακά φωσφορούχα χρώματα. Η μύτη του είναι ειδικά σχεδιασμένη να προσφέρει εύρος γραφής 3mm και 5mm. Μελάνι με βάση το νερό που στεγνώνει γρήγορα και είναι κατάλληλο για απλό χαρτί, fax και φωτοτυπικό. Δώσε χρώμα στις σημειώσεις σου με τη βοήθεια των μαρκαδόρων υπογράμμισης της Stabilo! Μελάνι με βάση το νερό που στεγνώνει γρήγορα, φωσφοριζέ χρώματα, λογικό που είναι οι καλύτεροί σου σύντροφοι στο διάβασμα!

4. Q-Connect Διορθωτική Ταινία 5mmx8m

Επειδή τα λάθη είναι ανθρώπινα και συμβαίνουν μια διορθωτική ταινία είναι απαραίτητη! Μια γρήγορη και πρακτική λύση διόρθωσης χειρόγραφων κειμένων. Δεν περιέχει διαλύτες, δεν αφήνει ίχνη ή σκιάσεις στις φωτοτυπίες, είναι κατάλληλο για τους περισσότερους τύπους χαρτιού. Πραγματοποιεί στεγνή διόρθωση για να μπορείς να συνεχίσεις το γράψιμο άμεσα! Έχει μήκος 8m και πάχος 5mm για διόρθωση μίας μονής γραμμής τυπωμένου κειμένου πιο εύκολα και γρήγορα.

5. Faber Castell Μολύβια Grip B 3τεμ. & Γόμα & Ξύστρα

Για τους κλασσικούς τύπους που σχεδιάζουν και σημειώνουν παντού το απόλυτο εργαλείο είναι ένα καλό μολύβι! Μολύβι με εργονομική λαβή Grip, από τη Faber Castell, για να απολαμβάνεις ασφαλές και αντιολισθητικό πιάσιμο. Διαθέτει τριγωνικό σχήμα για ξεκούραστη χρήση και είναι ανθεκτικό στο σπάσιμο, χάρη στην ειδική τεχνική δεσίματος της μύτης στο σώμα του μολυβιού. Στο σχολικό σετ θα βρεις 3 μολύβια σκληρότητας B, 1 γόμα PVC-Free για να σβήνεις χωρίς να σκίζεις το χαρτί, αλλά και 1 τριπλή ξύστρα. Ένα πλήρες σετ δηλαδή για τις σημειώσεις σου!

6. Uni-Ball Posca Μαρκαδόρος Ζωγραφικής Broad PC-8K

Τέλος για όλα τα δημιουργικά άτομα, για εκείνα τα διαλείμματα μελέτης που θες να αποσυμπιέσεις ή για τα καλλιτεχνικά του σχολείου ένα ξεχωριστός μαρκαδόρος ζωγραφικής! Οι μαρκαδόροι Posca PC-8K ανταποκρίνονται εξαιρετικά σε κάθε περίσταση είτε πρόκειται για έντονες γραμμές ή μεγαλύτερες επιφάνειες. Μεταφέρουν στο χαρτί τις ιδέες σου με λαμπερά και έντονα χρώματα. Για τον καθένα που αισθάνεται δημιουργικός. Με μύτη πάχους 8mm πρόκειται για μαρκαδόρους υψηλής ποιότητας και χρωματικής εντάσεως, με άοσμο μελάνι που έχει βάση το νερό. Γράφουν σχεδόν σε κάθε επιφάνεια όπως πλαστικό, γυαλί, ύφασμα χωρίς να χάνει το έντονο χρώμα του με εξαιρετική ανεξίτηλη και αδιάβροχη απόδοση.