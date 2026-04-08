Πανηγυρική έναρξη της διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών της Credia Bank στο ΧΑ

Χτύπησε το καμπανάκι για την έναρξη της σημερινής συνεδρίασης, Μεγάλη Τετάρτη 8 Απριλίου, στο Χρηματιστήριο Αθηνών, η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Credia Bank, Ελένη Βρεττού. Σε πανηγυρικό κλίμα η κ. Βρεττού κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, στο πλαίσιο της ειδικής εκδήλωσης επ’ ευκαιρία της έναρξης της διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών, που προήλθαν από την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου των 300 εκατομμυρίων ευρώ.

Τιμή εκκίνησης θα είναι τα 1,002 ευρώ, όπου έκλεισε η μετοχή, τη Μεγάλη Τρίτη, ενώ το όριο διακύμανσης θα είναι +/- 30%.

Ξεκίνησε η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών της Credia Bank στο ΧΑ. pic.twitter.com/IYJNoktvRA — Flash.gr (@flashgrofficial) April 8, 2026

«Η επιτυχία της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου είναι ψήφος εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία. Η Credia Bank περνά στη φάση της ανάπτυξης και εξωστρέφειας», υπογράμμισε η κ. Βρεττού στην ομιλία της.

Υπενθυμίζεται πως το μεγαλύτερο μέρος των νέων μετοχών της Credia Bank κατευθύνθηκε σε διεθνείς επενδυτές, καθώς το 80% της έκδοσης διατέθηκε μέσω της διεθνούς προσφοράς, έναντι 20% στην ελληνική αγορά.

Η σημαντική υπερκάλυψη της ζήτησης οδήγησε σε αναλογική κατανομή, με προτεραιότητα στους υφιστάμενους μετόχους στην εγχώρια δημόσια προσφορά.