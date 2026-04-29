Ξεσπάει η Κατερίνα Καινούργιου: «Αυτό δεν είναι δικό μου παιδί»

Έξαλλη είναι η Κατερίνα Καινούργιου με ιστοσελίδα στο Ίντερνετ που παρουσιάζει λεπτομέρειες για τη ζωή της, την κόρη της, τον άντρα της και τον πεθερό της, που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, ενώ ταυτόχρονα συνοδεύονται και από φωτογραφίες που έχουν φτιαχτεί με την τεχνολογία της Τεχνητής Νοημοσύνης.

«Είναι τρομακτικό το πόσο εύκολα μπορούν να φτιάξουν μια ζωή για σένα χωρίς εσένα. Αυτό δεν είναι δικό μου παιδί. Δεν είναι καν πραγματικό! Είναι όλο AI! Δεν έχω σκοπό να δείξω ποτέ ΔΗΜΟΣΙΑ το πρόσωπο του παιδιού μου! Η εικόνα αυτή είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης και δημιουργήθηκε χωρίς τη συναίνεσή μου, με χρήση του προσώπου μου και συγγενών μου! Επιφυλάσσομαι ρητά παντός νομίμου δικαιώματός μου!» έγραψε σε story στο Instagram.

Η συγκεκριμένη ιστοσελίδα γράφει συνεχώς παρόμοια θέματα με φωτογραφίες που έχουν δημιουργηθεί με τη χρήση ΑΙ, οπότε ίσως υπάρξει και συνέχεια από άλλους διάσημους.