Ξέσπασμα του Ρουντ Γκούλιτ για το σύγχρονο ποδόσφαιρο: «Βαρέθηκα, θα κλείσω την τηλεόραση»

Το ποδόσφαιρο, το άθλημα που λατρεύτηκε για τον αυθορμητισμό, τη δημιουργικότητα και τις μεγάλες προσωπικότητες, φαίνεται πως διανύει μια κρίση ταυτότητας στα μάτια των παλαιότερων αστέρων του.

Ο Ρουντ Γκούλιτ, ένας από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές όλων των εποχών, που έχει αφήσει εποχή στην Μίλαν, τον Άγιαξ και την εθνική Ολλανδίας, προκάλεσε «σεισμό» με τις πρόσφατες δηλώσεις του, εκφράζοντας την πλήρη απογοήτευσή του για την τροπή που έχει πάρει το σύγχρονο παιχνίδι.

Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε, η απόφασή του να σταματήσει να παρακολουθεί ποδόσφαιρο δεν ήταν εύκολη, αλλά πηγάζει από μια βαθιά δυσαρέσκεια. «Δεν απολαμβάνω πλέον το άθλημά μας. Παρακολούθησα το Άρσεναλ εναντίον της Τσέλσι και ήταν ένας απόλυτα σκουπιδένιος αγώνας», δήλωσε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας πως η ποιότητα και το θέαμα έχουν δώσει τη θέση τους σε μια στείρα τακτική.

Ο Γκούλιτ εστιάζει στην υπερβολική προσκόλληση των ομάδων στο πλάνο και τις πάσες, γεγονός που σκοτώνει την ατομική πρωτοβουλία. «Όλοι εκτελούν εργασίες στον αγωνιστικό χώρο. Πού είναι οι παίκτες που θα ντριμπλάρουν; Πού είναι οι παίκτες με προσωπικότητα και τόλμη; Γιατί όλοι απλά πασάρουν συνέχεια; Πάσα, πάσα, πάσα» αναρωτιέται ο Ολλανδός σταρ, εκφράζοντας την κούρασή του από το τόσο τακτικό ποδόσφαιρο.

Η έλλειψη αυθορμητισμού

Ένα από τα σημεία που εξόργισαν τον Γκούλιτ είναι η προσπάθεια των παικτών να εκβιάσουν καταστάσεις, όπως κόρνερ ή πλάγια, αντί να προσπαθήσουν να δημιουργήσουν μια ουσιαστική φάση.

Παρατηρεί με ειρωνεία ακόμα και τις λεπτομέρειες εκτός αγώνα, όπως τους ball boys που είναι έτοιμοι με πετσέτες, θεωρώντας πως όλα αυτά έχουν κάνει το ποδόσφαιρο «απαίσιο».

Παρά τη γενικότερη απαισιοδοξία του, ο Γκούλιτ παραδέχεται πως υπάρχουν ακόμα σπίθες που του θυμίζουν το ποδόσφαιρο που αγάπησε. Αναφέρθηκε συγκεκριμένα στον νεαρό σταρ της Μπαρτσελόνα Λαμίν Γιαμάλ , τονίζοντας πως περιμένει παίκτες που θα τολμήσουν ξανά να αντιμετωπίσουν τους αμυντικούς κατά μέτωπο.

🚨🗣 - BREAKING!!!



Ruud Gullit slams the current game of football and calls out Arsenal:



"I have decided to STOP watching football going forward. I don't enjoy our sport anymore. I watched Arsenal vs. Chelsea, what an absolute GARBAGE game of football!"



"I see players trying… pic.twitter.com/1irQNnZzOD — UF (@UtdFaithfuls) March 3, 2026

«Μου λείπει η χαρά. Απλά δεν απολαμβάνω πια το ποδόσφαιρο και ελπίζω αυτός να μην είναι ο δρόμος προς τον οποίο βαδίζουμε», κατέληξε.

Οι δηλώσεις αυτές του Ολλανδού χαφ δεν είναι απλώς μια κριτική, αλλά ένα καμπανάκι κινδύνου για το άθλημα. Όταν ένας άνθρωπος που ταύτισε το όνομά του με τη δόξα των γηπέδων δηλώνει πως δεν βρίσκει πια νόημα να παρακολουθεί, ίσως είναι η ώρα να αναρωτηθούμε αν το ποδόσφαιρο των συστημάτων έχει αρχίσει να «πνίγει» την ίδια του την ομορφιά.