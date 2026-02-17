Ξιαρχό για good job Nicky: «Δεν μπορούσε να έχει την ομάδα του, είναι χιτλερική η ελληνική Eurovision»

Ο Τάσος Ξιαρχό μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star» για τη νίκη του Akyla στον Εθνικό Τελικό της Eurovision, τις δηλώσεις που έκανε για εκείνον η Εύη Δρούτσα, ενώ αποκάλυψε γιατί ο φίλος τους, good job Nicky, δεν μπόρεσε να κάνει περισσότερα στη σκηνή του διαγωνισμού.

«Αναμενόμενο ήταν να κερδίσει ο Ακύλας! Φαινόταν το πράγμα από μακριά. Η φωνή του ήταν κρύσταλλο, μηδέν λάθος, όχι μισό, μηδέν! Η σκηνική παρουσία μπορεί να μην ήταν αυτό που περιμέναμε, αλλά αυτό μπορεί να εξελιχθεί και να γίνει γουάου. Δεν με ενόχλησε κάτι, αλλά θέλει μια πιο ευρηματική χορογραφία. Θέλει κάτι πιο character, όσο character είναι και ο ίδιος».

«Της έχει στρίψει»

Ο Ξιαρχό σχολίασε και τις δηλώσεις της Εύης Δρούτσα, ότι ο Akylas πρέπει να πάει με άλλο ντύσιμο γιατί θα τον πουν καραγκιοζάκο! «Δεν ξέρω τι περνάει ο καθένας και τι περνάει και τι έχει στο μυαλό του, αλλά νομίζω ότι της έχει… στρίψει τώρα τελευταία! Επειδή μου είχε στρίψει κι εμένα μια περίοδο, πρέπει λίγο να σοβαρευτεί γιατί μιλάμε για έναν νέο καλλιτέχνη που τώρα ξεκινάει και σίγουρα πρέπει να πειραματιστεί και να δοκιμάσει τα πάντα για να δει τι του αρέσει και τι του πάει».

«Δεν είχε αυτούς που θα καλύψουν τα λάθη του»

Ο χορογράφος μίλησε επίσης και για τον καλό του φίλο good job Nicky και το γεγονός πως η διοργάνωση δεν τον άφησε να στήσει το τραγούδι του όπως εκείνος ήθελε. «Είναι φίλος μου ο good job Nicky και έχουμε δουλέψει μαζί. Είχε προσεγγίσει κόσμο για να τον βοηθήσουν. Τον ρώτησα κι εγώ: δεν μπορώ σε βοηθήσω στη σκηνή της Eurovision και μου είπε ότι δεν αφήνει η παραγωγή. Το κακό είναι ότι δεν μπορούσε να έχει αυτό που θα έπρεπε να έχει γύρω του.

Όταν πάνω στη σκηνή δεν έχεις την κατάλληλη ομάδα για να καλύψει τα λάθη σου, δεν μπορεί να εξισορροπεί η εικόνα με τον ήχο. Δηλαδή να πεις εντάξει, έχασε λίγο σε αυτό, αλλά είχε πολύ ωραία σκηνική παρουσία. Δεν μπορούσε να την έχει, είναι λίγο… χιτλερική αυτή η ελληνική Eurovision. Δεν σε αφήνει να έχεις τη δική σου ομάδα, ενώ θα έπρεπε. Πώς θα βγάλεις το δικό σου αποτέλεσμα όταν ένας άνθρωπος τα κάνει όλα; Του χρόνου ελπίζω να αλλάξει αυτό. Αν δεν νιώθεις ασφάλεια με την ομάδα σου, βγαίνουν τέτοια αποτελέσματα. Ενώ ο ίδιος έχει φωνή, ήταν και λίγο ρίσκο αυτές οι νότες, ενώ ο Akylas δεν έχει τέτοιες νότες, δεν πάει με digital τραγούδι, πάει με κάτι που πρέπει να τραγουδηθεί live».