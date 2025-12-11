Κτηνωδία: 90χρονος ακινητοποίησε σκύλο με χαρτοταινία και τον έθαψε ζωντανό

Αποτροπιασμό προκαλεί το περιστατικό που σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη με έναν 90χρονο να θάβει ζωντανό τον σκύλο του.

Σύμφωνα με το thestival, που επικαλείται πληροφορίες από την Αστυνομία, ο υπερήλικας αφού ακινητοποίησε με χρήση χαρτοταινίας σκύλο ηλικίας 17 ετών, τον έθαψε ζωντανό σε αγροτική έκταση στην περιοχή της Νέας Μηχανιώνας.

Ευτυχώς για το ζώο, ένας διερχόμενος πολίτης αντιλήφθηκε τι συνέβη και παρενέβη ειδοποιώντας αμέσως τις Αρχές.



Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις. Εκεί διαπιστώθηκε πως ο σκύλος ήταν ακόμη στη ζωή. Το ζώο μεταφέρθηκε σε κτηνίατρο για να λάβει την απαιτούμενη περίθαλψη και, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, είναι καλά στην υγεία του.



Αστυνομικοί του Τμήματος Θερμαϊκού πέρασαν χειροπέδες στον 90χρονο. Ο ίδιος φέρεται να ισχυρίστηκε πως προχώρησε στην απαράδεκτη αυτή ενέργεια καθώς νόμιζε πως ο σκύλος δεν ανέπνεε και είχε πεθάνει.



Στον ηλικιωμένο συλληφθέντα επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα ύψους 30.300 ευρώ.