Κτηνωδία στη Σάμο: Σκυλίτσα πέθανε μετά από άγρια επίθεση - Της έσπασαν γνάθο, κρανίο και λεκάνη

Σοκ και αποτροπιασμό προκαλεί μια ακόμη είδηση για κακοποίηση ζώου που καταγγέλθηκε την Τετάρτη 6 Μαΐου αυτή τη φορά στο νησί της Σάμου.

Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε το Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου, η άτυχη ηλικιωμένη σκυλίτσα εντοπίστηκε σε άθλια κατάσταση στις 23 Απριλίου ζυγίζοντας μόλις 9 κιλά. Το άτυχο ζώο μεταφέρθηκε στο κτηνιατρείο «όπου ξεκίνησε μια ακόμη πιο σκληρή εικόνα της τραγωδίας, καθώς ήρθαν στο φως τα πολλαπλά και βάναυσα χτυπήματα που είχε δεχθεί. Η σκυλίτσα δυστυχώς έχασε το αριστερό της μάτι, έχει κατάγματα στην κάτω γνάθο, κατάγματα στο κρανίο, σοβαρή κάκωση στο δεξί αυτί και εξάρθρωση στο πίσω αριστερό πόδι».

Παρά τις προσπάθειες που έγιναν, η Μπέμπα δεν τα κατάφερε όπως ανακοίνωση το Σωματείο. Στην ανακοίνωση που φέρει τίτλο «δεν ήταν κακοποίηση, ήταν δολοφονία», αναφέρεται πως η σκυλίτσα πάλεψε «με σπασμένο κρανίο, διαλυμένη γνάθο, χαμένο μάτι, σπασμένη λεκάνη, εξάρθρωση και αφόρητους πόνους… Πάλεψε δεκαπέντε ημέρες».

«Έγιναν τα πάντα από τους γιατρούς της στη Σάμο και στη συνέχεια με μεταφορά σε πολυκλινική στη Χαλκίδα. Έγινε ό,τι ήταν ανθρωπίνως δυνατό. Δεν ήταν αρκετό. Υπέκυψε στα τραύματά της. Αυτό που της συνέβη δεν είναι “ένα ακόμα περιστατικό”. Είναι σκόπιμη, βάναυση δολοφονία», αναφέρει το Σωματείο και ζητά πληροφορίες από όποιον γνωρίζει κάτι αφού «θέλουμε ένα νησί ασφαλές, θέλουμε δικαιοσύνη για την Μπέμπα», αναφέρεται στην ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Πηγή: seleo.gr

