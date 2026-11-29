Συγκλονιστική είναι η μαρτυρία του γιατρού Αχιλλέα Μαυρόπουλου στη Σαντορίνη, για το βράδυ της 20ής Νοεμβρίου όταν άγνωστος άνδρας εισέβαλε στο σπίτι του και έριξε φόλα για να δηλητηριάσει τα σκυλιά του με αποτέλεσμα το ένα από αυτά – η Ήρα – να χάσει τη ζωή του.

Ο γιατρός απουσίαζε από το σπίτι του στην περιοχή του Ακρωτηρίου στη Σαντορίνη για να επισκεφθεί την άρρωστη μητέρα του και είχε αφήσει πίσω τα πέντε σκυλιά του.

Κάποια στιγμή ένας άγνωστος εισέβαλε στην περιφραγμένη κατοικία του «κρατώντας μία σακούλα με φυτοφάρμακο και σιτάρι, τάισε τα σκυλιά και έφυγε σαν κύριος», όπως ανέφερε στην κάμερα του Volcano TV Santorini ο γιατρός.

Ένα από τα πέντε σκυλιά του, η Ήρα, κατέληξε ενώ τα υπόλοιπα τέσσερα σώθηκαν χάρη στην έγκαιρη παρέμβαση κτηνιάτρου. Ωστόσο, δύο από αυτά εξακολουθούν να εμφανίζουν κάποια νευρολογικά συμπτώματα.

Ήταν πολύ αγαπητά

Ο γιατρός μιλώντας στην ΕΡΤ τόνισε πως προσπαθεί να εντοπίσει ποιος το έκανε. Τα γειτονικά σπίτια δεν του δίνουν βιντεοληπτκό υλικό από τις κάμερες όπως επισήμανε, ωστόσο ο ίδιος τόνισε μεταξύ άλλων πως δεν του είχαν γίνει παράπονα για τα σκυλιά, τα οποία ήταν πολύ αγαπητά.

Είναι μια κατάσταση που δυστυχώς είναι διαδεδομένη στο νησί πρόσθεσε. Μιλώντας με πολλούς ανθρώπους και κτηνιάτρους διαπιστώνω πως είναι μια πρακτική αυτή, τα ζώα που είναι αδεσποτα ή μας ενοχλούν τα φαρμακώνουν. Γι αυτό δεν μπορώ να αντιληφθώ το λόγο που υπάρχει μια τόσο αυστηρή νομοθεσία αν δεν εφαρμόζεται, είπε μεταξύ άλλων.

«Είναι μία απώλεια που σε αδειάζει σαν άνθρωπο, δεν σε ενδιαφέρει κάτι άλλο», τόνισε ο ίδιος στη συνέχεια.

Ο ίδιος περιέγραψε ακριβώς την τοποθεσία που εντοπίστηκε η φόλα, καθώς και το σημείο όπου βρέθηκε νεκρή η Ήρα από τη νοσηλεύτριά του, η οποία είχε αναλάβει τη φροντίδα των ζώων κατά τη διάρκεια της απουσίας του.

Δεν δέχθηκε ποτέ απειλές

Σχετικά με το ποιος βρίσκεται πίσω από τη δολοφονία της σκυλίτσας του και τη δηλητηρίαση των τεσσάρων άλλων, ο Αχιλλέας Μαυρόπουλος φαίνεται να έχει κάποιος υποψίες, καθώς στην περιοχή μένουν ελάχιστοι άνθρωποι, ενώ, όπως υπογράμμισε, δεν δέχτηκε ποτέ απειλές από κανένα και κανένας δεν του εξέφρασε παράπονα για τα ζώα.

«Πρόκειται για ένα έγκλημα το οποίο πρέπει να διαλευκανθεί γιατί αυτός που το έκανε πολύ απλά θα συνεχίσει να το κάνει. Τα τέσσερα από τα πέντε σκυλιά μου σώθηκαν, αλλά εγώ θα πρέπει να ξέρω κατά πόσο μπορώ να τα αφήνω στην αυλή μου ή αν αυτός ο ασυνείδητος θα ξαναπεράσει και θα δηλητηριάσει και τα υπόλοιπα».

«Έχω αδειάσει εντελώς»

Ιδιαίτερα συγκινημένος ανέφερε πως «σαν άνθρωπος έχω αδειάσει εντελώς, δεν είμαι Σαντορινιός αλλά έγινα Σαντορινιός, είμαι 23 χρόνια εδώ, μένω εδώ χειμώνα καλοκαίρι με σκοπό να εξυπηρετώ την τοπική κοινωνία. Πρώτη φορά που χρειάστηκε να λείψω για έκτακτη ανάγκη η αντίδραση ήταν αυτή».

«Ομολογώ η διάθεσή μου στο να προσφέρω έχει ελαττωθεί. Αυτή τη στιγμή το ιατρείο μου είναι κλειστό, γιατί με ενδιαφέρει να δω ποιος μπήκε στο σπίτι μου και σκότωσε το ζώο μου», πρόσθεσε απογοητευμένος.

Σύμφωνα με τον γιατρό το υλικό που ο δράστης έδωσε στα ζωάκια του για να τα δηλητηριάσει βρέθηκε και εξετάζεται από τις αρμόδιες Αρχές.