Κτηνοτρόφοι βάφουν κόκκινα «απ' την κορφή ως τα νύχια» τα πρόβατά τους - Ο λόγος

Η συγκεκριμένη μέθοδος αποτελεί μια παλαιά και δοκιμασμένη πρακτική στην Κρήτη.

Facebook Δια-SOS-τε τη Μεσαρά
Έναν ασυνήθιστο αλλά και ευρηματικό τρόπο εφαρμόζουν κτηνοτρόφοι στην Κρήτη για να αποτρέψουν τις ζωοκλοπές.

Όπως καταγράφεται σε βίντεο της ομάδας «Δια-SOS-τε τη Μεσαρά», ιδιοκτήτης κοπαδιού έβαψε τα πρόβατα με κόκκινο χρώμα, υιοθετώντας μια ιδιότυπη πρακτική.

Πάντως, η εν λόγω μέθοδος αποτελεί μια δοκιμασμένη πρακτική στο νησί, η οποία χρησιμοποιείται διαχρονικά ως μέσο προστασίας από τους επιτήδειους.

