Κτηνοτρόφοι βάφουν κόκκινα «απ' την κορφή ως τα νύχια» τα πρόβατά τους - Ο λόγος
Η συγκεκριμένη μέθοδος αποτελεί μια παλαιά και δοκιμασμένη πρακτική στην Κρήτη.
Έναν ασυνήθιστο αλλά και ευρηματικό τρόπο εφαρμόζουν κτηνοτρόφοι στην Κρήτη για να αποτρέψουν τις ζωοκλοπές.
Όπως καταγράφεται σε βίντεο της ομάδας «Δια-SOS-τε τη Μεσαρά», ιδιοκτήτης κοπαδιού έβαψε τα πρόβατα με κόκκινο χρώμα, υιοθετώντας μια ιδιότυπη πρακτική.
Πάντως, η εν λόγω μέθοδος αποτελεί μια δοκιμασμένη πρακτική στο νησί, η οποία χρησιμοποιείται διαχρονικά ως μέσο προστασίας από τους επιτήδειους.