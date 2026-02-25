Κτηνοτρόφοι βάφουν κόκκινα «απ' την κορφή ως τα νύχια» τα πρόβατά τους - Ο λόγος

Έναν ασυνήθιστο αλλά και ευρηματικό τρόπο εφαρμόζουν κτηνοτρόφοι στην Κρήτη για να αποτρέψουν τις ζωοκλοπές.



Όπως καταγράφεται σε βίντεο της ομάδας «Δια-SOS-τε τη Μεσαρά», ιδιοκτήτης κοπαδιού έβαψε τα πρόβατα με κόκκινο χρώμα, υιοθετώντας μια ιδιότυπη πρακτική.



Πάντως, η εν λόγω μέθοδος αποτελεί μια δοκιμασμένη πρακτική στο νησί, η οποία χρησιμοποιείται διαχρονικά ως μέσο προστασίας από τους επιτήδειους.