Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για το «Ράλι Ακρόπολις» - Ποιοι δρόμοι θα κλείσουν στο κέντρο της Αθήνας

Σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις προχωρά σήμερα Παρασκευή (5/9) η Τροχαία, λόγω της διεξαγωγής του «Ιστορικού Ράλι Ακρόπολις».

Οι Αρχές με σκοπό την ομαλή διεξαγωγή του Ράλι Ακρόπολις αλλά και την ασφάλεια των οδηγών και των πολιτών, αναμένεται να διακόψουν προσωρινά την κυκλοφορία των οχημάτων στον κόμβο Ακροπόλεως από τις 08:00 έως τις 11:00 το πρωί.

Παράλληλα, θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ροβέρτου Γκάλι, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Προπυλαίων και του κόμβου Ακροπόλεως από τις 11:00 έως τις 22:00 το βράδυ.

Στιγμιότυπο από το Ιστορικό Ράλι Ακρόπολις 2024 / Φωτ.: Eurokinissi

Η Τροχαία απευθύνει έκκληση στους οδηγούς, για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων να αποφύγουν τη διέλευση των οχημάτων τους στις παραπάνω οδούς, κατά τα αναφερόμενα χρονικά διαστήματα και να ακολουθήσουν τα σήματα και τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων.