Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω εργασιών επί της λεωφόρου Αλίμου Κατεχάκη

Η Ελληνική Αστυνομία κάνει γνωστό ότι λόγω εκτέλεσης εργασιών στις 28–11–2025, κατά τις ώρες 00.01 έως 05.00 και 22:00 έως 05:00 της επομένης, θα πραγματοποιηθεί προσωρινή και τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη λεωφόρο Αλίμου Κατεχάκη, περίπου 300μ. προ του κλάδου εξόδου για Καισαριανή/Πανεπιστημιούπολη, διαδοχικά και εναλλάξ ανά λωρίδα, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ηλιούπολη.

Κατά τις ανωτέρω εργασίες, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από το εναπομένον πλάτος του οδοστρώματος.



Η ΕΛΑΣ απευθύνει έκκληση στους οδηγούς των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση για όσο διάστημα είναι σε ισχύ οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.