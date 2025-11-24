Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα την Τρίτη 25 και Τετάρτη 26 Νοεμβρίου

Σε ολιγόλεπτες προσωρινές διακοπές της κυκλοφορίας θα προχωρήσει η Τροχαία Αττικής την Τρίτη 25 και Τετάρτη 26 Νοεμβρίου σε κεντρικούς οδικούς άξονες της Αθήνας λόγω διενέργειας δοκιμών στατικότητας γεφυρών.

Συγκεκριμένα, αρκετοί δρόμοι θα κλείσουν σταδιακά μεταξύ των ωρών 00:00’ έως 07:00’. Πρόκειται για:

Τρίτη 25-11-2025:

Νέα Λεωφ. Ποσειδώνος, στον κλάδο εξόδου από Π. Φάληρο προς Πειραιά.

Κλάδος εξόδου κυκλικού κόμβου Παλαιάς Λεωφ. Ποσειδώνος/Ιωάννου Φιξ, ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά.

Λεωφ. Συγγρού, ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά.

Λεωφ. Ποσειδώνος άνωθεν εξόδου από κυκλικό κόμβο ΣΕΦ για Εθνάρχου Μακαρίου & Δημ. Φαληρέως.

Τετάρτη 26-11-2025:

Γέφυρα εξόδου Αλιπέδου, προς τη Λεωφ. Ηρώων Πολυτεχνείου.

Λεωφ. Κηφισού (υπερυψωμένο τμήμα).

Γέφυρα Α/Κ Λεωφ. Κηφισού & Πειραιώς.

Παρακαλούνται οι οδηγοί για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και την αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν τη διέλευση των οχημάτων τους στα παραπάνω οδικά τμήματα κατά το αναφερόμενο χρονικό διάστημα και να ακολουθούν τα σήματα και τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων.