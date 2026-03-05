Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αττική Οδό λόγω εργασιών - Ποια σημεία θα είναι κλειστά

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν στην Αττική Οδό τα επόμενα 24ωρα λόγω εκτέλεσης εργασιών.

Κλειστή θα παραμείνει, από τις 22:00 το βράδυ της Πέμπτης 5 Μαρτίου 2026 έως τις 06:00 το πρωί της Παρασκευής (06/03), η είσοδος από Ραφήνα (οδό Αγίου Δημητρίου) της Περιφερειακής Υμηττού στο ρεύμα προς Κατεχάκη, λόγω εκτέλεσης ασφαλτικών εργασιών.

Κατά τη διάρκεια του παραπάνω αποκλεισμού οι οδηγοί θα μπορούν να εισέλθουν στην Περιφερειακή Υμηττού ακολουθώντας τη διαδρομή: Λ. Μαραθώνος - Οδός Πογωνίου - Είσοδος Κόμβου Παλλήνης (Υ8) προς Κατεχάκη/Αθήνα/Ελευσίνα.

Λόγω εκτέλεσης εργασιών συντήρησης οροφής της διάβασης του Α/Κ Φυλής στην Αττική Οδό, στις 6 και 7 Μαρτίου 2026, κατά τις ώρες 21.00 έως την 09.00 της επομένης, θα πραγματοποιηθεί ολικός αποκλεισμός της Αττικής Οδού, στο ύψος της χ/θ Α 19,000, στην κατεύθυνση προς Αεροδρόμιο, περιοχής Δήμου Φυλής.



Κατά τη διάρκεια του ως άνω αποκλεισμού, η κυκλοφορία από Ελευσίνα προς Αεροδρόμιο/Μαρκόπουλο θα εκτρέπεται στην έξοδο Φυλής (έξοδος 6) και μέσω της άνω διάβασης του Α/Κ Φυλής, τα οχήματα θα επανεισέρχονται στην Αττική οδό προς Αεροδρόμιο από τον σταθμό διοδίων Φυλής Ανατολικά.



Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.